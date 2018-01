Isola dei Famosi, furibonda lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi

Il clima all'Isola dei Famosi si sta surriscaldando sempre di più, dopo il malore di Francesca Cipriani, la tristezza di Francesco Monte, è arrivato il momento dei primi scontri.

E quello che sembrava un gruppo così unito inizia a mostrare le prime crepe. Qualche ore fa, infatti, Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi se ne sono dette di santa ragione. Entrame sull'Isola del Migliore per scelta di Monte, si sono scontrate quando Rosa ha visto Filippo Nardi e Nadia mangiare da soli un cocco. La ex di Uomini e Donne si è avvicinata ai due per chiedere se avessero già fatto le porzioni per tutti, scatenando la risposta seccata dell’ex gieffino: "Non faccio porzioni, chi vuole mangiare viene qua". "Non mi sembra un ragionamento corretto, bisogna darlo anche a chi sta dormendo", ha replicato la Perrotta.

Ma subito dopo questo breve botta e risposta, il litigio si è spostato su Nadia Rinaldi. "Con te tutte le volte è una polemica", ha iniziato l'attrice. "Con me? - risponde Rosa -. Ma che dici, stavate mangiando il cocco senza pensare agli altri". "Ma che cazzo dici? Era ancora da tagliare. E' saltato un pezzo e Filippo mi ha detto: 'Tieni, intanto mangialo'. Hai fatto una polemica in pubblica piazza", ha urlato la Rinaldi. "Ma sei impazzita?", ancora Rosa. "Devi stare calma - ha replicato Nadia - dici le cose con un tono del cazzo. Hai fatto tu una polemica con la riunione di condominio in un attimo, stai facendo lo show davanti la telecamera. Filippo ha aperto il primo cocco ed era brutto, ha aperto il secondo ed era ancora da tagliare. A chi è andato al bagno, glielo avevamo chiesto. Stavate parlando là sotto, ma che vuoi? Non capisci l'italiano".

Ma proprio questo "non capisci l'italiano" ha fatto infuriare la Perrotta: "Io chiedevo solo di fare le porzioni per tutti. Dico le cose con un tono del cazzo? Guarda tu come sei agitata. L’italiano te lo posso insegnare, sono laureata con 110 e lode". "E chissenefrega, contano i fatti, non i 110", ha controbattuto Nadia.

E dopo la sfuriata entrambe sono andate a confidarsi con i naufraghi dell'Isola. Nadia ha ottenuto la solidarietà di Alessia Mancini, "mi sta antipatica, ha sbagliato. Io non ce la faccio a fare queste beghe. Le ho fatto le mie scuse, se non le vuole chi se ne frega, vedi? Qui c'è Bianca che per me è come una figlia. L'altra sempre tutta impostata, sfoggia le labbra, si mostra come se fosse in vetrina, ma scendi dal piedistallo, ma quando vivi la vita reale?", mentre Rosa si è sfogata con Paola. "La verità - ha confidato la Perrotta - è che la Rinaldi ha accumulato rabbia per la nomination e ha trovato un pretesto per attaccarmi, diceva cose insensate. Ne ha approfittato per farmi una sbroccata micidiale, una sceneggiata teatrale perché c'erano le telecamere. Si è galvanizzata quando le ha viste. Le ho dato il pretesto per nominarmi lunedì".