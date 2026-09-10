Escalation Usa-Iran, Trump: “Potremmo dover colpire ancora”. Caccia americani danneggiati dagli attacchi dei pasdaran

L’Iran non sta ricevendo dai paesi a lui vicini aiuti tali da modificare le dinamiche del conflitto con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel corso di una conferenza stampa a Quito, in Ecuador. “Non riteniamo che qualcuno stia dando all’Iran qualcosa che stia cambiando le dinamiche o i parametri di cio’ che stiamo osservando”, ha detto Rubio commentando i recenti attacchi sferrati dagli Usa a petroliere iraniane, e dalla Repubblica islamica a navi di diversi Paesi - incluse imbarcazioni statunitensi - in transito nello Stretto di Hormuz. Il segretario di Stato ha aggiunto che Teheran continuera’ a pagare un prezzo per gli attacchi alle navi statunitensi, attraverso le perdite subite dalla propria flotta di petroliere. “Non colpiscono le nostre navi, ma perdono cinque petroliere”, ha affermato, riferendosi agli episodi della notte precedente. “Nel frattempo, continueremo a strangolarli economicamente”, ha concluso Rubio.