Isola dei Famosi, Malena confessa: "Sesso? Vedremo se c'è il divieto"

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è alle porte, dopo una serie di indiscrezioni e rinunce, il cast è stato formato, ora però è il arrivato il momento di prepararsi psicologicamente a questa nuova avevntura.

Se da una parte c'è chi ha paura di soffrire troppo la fame, dall'altra c'è chi teme di non poter stare senza i proprio cari. Ma tra i concorrenti del reality, c'è anche chi ha un altro problema. Filomena Mastromarino, in arte Malena, in un video con il collega Rocco Siffredi ha confessato che per lei sarà difficile non poter fare sesso sull'Isola. In una serie di filmati pubblicati sul profilo Facebook di Rocco Siffredi, Malena parla della sua nuova avventura. E quando il pornodivo le domanda se sa che in Honduras non potrà avere rapporti, la ex del Pd risponde: " Vedremo se c'è questo divieto. Non so se sia così veramente. Proviamo".

In altri video, invece, Siffredi fa da "preparatore" per Malena e dopo vari tentativi nei quali cerca di toglierle il cibo, torna sul tema sesso ed esclama: " Cara mia, abbiamo una settimana per farti passare la voglia di fare sesso sull'Isola. Ce la faremo?" . La pornoattrice subito ribatte: " Sì, sicuramente, ma vedremo cosa si potrà fare sull'Isola ".

Malena lascia intendere che per lei stare sull'Isola sarà una rinuncia soprattutto per quanto riguarda il sesso. Ma la pornoattrice non demorde e assicura che proverà, se ne avrà occasione, ad avere rapporti. E se non si sa come potrà stupire Malena, quello che è certo è che ne vedremo delle belle. Eccome.