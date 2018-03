Isola, Henger fa i nomi di chi è coinvolto nel "cannagate". Poi attacca la Marcuzzi: "Ne sa poco"

Eva Henger non ha nessuna intenzione di mollare il colpo sul "cannagate" all'Isola dei Famosi: "Io vado fino in fondo".

Intervistata dal settimanale Oggi ha messo ancora carne sul fuoco ed è pronta a smascherare quanti, ora, le stanno girando le spalle. "In me cresce la forza e il senso di giustizia, più vedo gli altri mentire - dice alla rivista Eva Henger -. Non mollo. Mollare adesso sarebbe sciocco, se cominci e non dici bugie non bisogna temere nulla. Diciamo che un certo sistema ha paura della verità".

L'ex naufraga dell'Isola sta andando contro tutti ed è ben consapevole che "chiunque ora al mio posto si fermerebbe". Ma cos'è che la spinge ad andare avanti? "Ma la spinta verso la verità mi anima: più sento menzogne, più tiro dritta - aggiunge -. Me ne tornerò da dove sono venuta, certamente. Sono indignata, ma la parola fine la scrivo io, quando decido io. Dire la verità significa andare contro una produzione, un gigante che può stritolare qualsiasi velleità, o meglio, necessità professionale. Io lo capisco, ma non posso giustificare chi sa e tace".

E dopo questa breve premessa, la naufraga dell'Isola rincara la dose e fa nomi e cognomi dei concorrenti saprebbero tutto: "Quando ho sollevato il problema della canna, davanti a lui (Andrea Marchi, capo progetto Magnolia in Honduras, ndr) eravamo in nove: io, Franco Terlizzi, Craig Warwick, Cecilia Capriotti, Francesca Cipriani, Amaurys Perez, Chiara Nasti, Nino Formicola, Giucas Casella. Mi è stato promesso che avrebbe indagato. Vedevo che non succedeva nulla, ho detto che allora lo avrei detto in puntata. La stessa Capriotti ha confermato che prima della puntata in cui l’ho denunciato, Monte fosse al corrente della cosa. Quindi non ho parlato perché sono stata nominata, avevo già fatto casino. E se l’ho fatto è solo perché ci ha fatto correre un rischio enorme".

Eva Henger è davvero un fiume in piena e col settimanale Oggi non risparmia nemmeno la conduttrice dell'Isola Alessia Marcuzzi. "Credo che Alessia - conclude - ne sappia davvero poco. Ma visto che ci mette la faccia, sarebbe opportuno che cercasse lei per prima la verità. Le prove esistono, è solo questione di tempo. Le maschere cadranno una a una, tanto vale esporsi".