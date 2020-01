Dalla Jebreal a Diletta Leotta. Prime donne all'Ariston

In attesa di sapere se Rula Jebreal sbarcherà veramente sul palco dell'Ariston e magari sarà addirittura accompagnata da Michelle Obama, altri nomi di giornaliste si aggiungono alla lista delle donne che affiancheranno Amadeus al Festival. Sono ormai certi, per esempio, i volti del Tg1 Laura Chimenti ed Emma d'Aquino (quest'ultima già vista per una breva apparizione accanto a Baglioni nel 2018). A queste si aggiunge uno dei primi nomi dati in partenza per la riviera, Diletta Leotta, che pure è conduttrice sportiva (per Dazn). Insomma, se alla fine gli accordi con Rula andassero a buon fine, sarebbero ben 4 le giornaliste sulla decina di «ragazze» che Amadeus vuole al Festival. Una, due o tre per sera, non come vallette o soltanto come co-conduttrici, ma come rappresentanti dei diversi mondi femminili. O, per testimoniare, come nel caso di Rula, di alcuni problemi sociali come il dramma della violenza sulle donne. Certo, il nome della giornalista israelo-palestinese naturalizzata italiana (lanciato da Dagospia), ha fatto molto scalpore appena è stata ventilata l'ipotesi, facendo insorgere alcuni politici, professori e pure il consigliere Rai Giampaolo Rossi soprattutto per le sue prese di posizione: aveva definito razzisti gli italiani su The Guardian. Rula, come ha fatto sapere il Corriere della Sera, vorrebbe portare all'Ariston l'ex first lady della Casa Bianca, Michelle, o in alternativa, se la moglie di Obama non fosse stata disponibile la conduttrice statunitense Oprah Winfrey, che tenne un toccante discorso sulla violenza sulle donne ai Golden Globe del 2018. E ha già deciso che il suo compenso, in caso, andrebbe in beneficenza per le attività di Nadia Murad, premio Nobel 2018. Oggi si dovrebbe discutere anche di questo vicenda nell'incontro tra la direttrice di Raiuno De Santis e l'ad Fabrizio Salini. Ma non di sole giornaliste vivranno le serate dell'Ariston dal punto di vista dello show. Accanto a personaggi già confermati come Fiorello, Benigni e Tiziano Ferro (che non sarà proprio un co-conduttore, ma quasi, in un ruolo da definire), si deve chiudere la lista delle dieci donne volute dal conduttore. Tra queste potrebbe spuntare la bellissima Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione Valentino Rossi, modella di lingerie, in quota «bomba sexy». Come del resto, per rimanere in tema di fidanzate, la compagna di Ronaldo, Georgina Rodriguez, modella spagnola seguitissima sul web. Poi gli altri nomi circolati nei giorni scorsi, dalla Clerici a Bellucci e Incontrada.