Tra lusso e denaro, il Brasile mostra i suoi Rich Kids

Quello dei Rich Kids, per quanto sia globale, non è un fenomeno uniforme. Sebbene vi siano delle caratteristiche in comune a livello internazionale, tra questi giovani benestanti che ostentano i loro averi, ogni nazione presenta le sue peculiarità. E il Brasile non fa differenza.

Accomunate dall'hashtag #richkidsofbrazil, sui social network giungono infatti delle immagini che rappresentano spaccati ben precisi del tempo libero di queste persone. I social hanno reso la vita quotidiana delle celebrità alla portata di tutti, ma cosa accade con chi è ricco ma non è famoso?

Gli scatti pubblicati restituiscono un'immagine identitaria ben precisa. I Rich Kids del Brasile sono orientati su status symbol che provengono dall'Europa, come capi e borse di lusso - anche provenienti da maison italiane - automobili e orologi, ma anche e soprattutto beverage. In uno di questi scatti, per esempio, costose bottiglie di champagne, sono abbinate a orologi di lusso. E non manca qualcuno che si è fatto portare il sushi in spiaggia.

Le altre fotografie raccontano però anche di vacanze - rigorosamente da trascorrere in un resort in giro per il mondo - piscine, bar immersi nell'acqua, lettini king size in spiaggia con tanto di cuscini e baldacchino per non eccedere con la tintarella, gite in yacht. C'è anche però qualcuno che opta per vacanze - sempre costosissime e oltreoceano - con una connotazione lievemente più culturale. Perché anche le icone artistiche diventano, in questo caso, status symbol da ostentare.

Tra gli oggetti più insoliti o gli scatti bizzarri mostrati dai Rich Kids del Brasile, c'è un trasportino per animali griffato, un cagnolino in una borsetta lussuosa e una banconota vintage - che nella didascalia si lascia presupporre abbia un grosso valore economico.