Marco Liorni grato a chi salvò sua figlia: "Stava soffocando"

La nuova puntata di ItaliaSì!, format trasmesso su Rai 1, ha visto Marco Liorni protagonista di un momento televisivo particolarmente emozionante. Nel nuovo appuntamento tv il conduttore si è lasciato, cioé, andare al racconto di un retroscena inedito, che vede protagonista un'insegnante. Un accadimento, quello rivelato in diretta dal volto Rai, che ha segnato nel profondo non solo la vita della maestra-eroina ospite in trasmissione, ma anche la sua vita così come quella del resto della sua famiglia.

Per lo spazio del noto talk-show, "eroi della porta accanto", il conduttore ha ospitato una maestra a cui ha destinato parole d'elogio. E non solo. Perché, nella puntata andata in onda sabato 18 gennaio, Liorni ha -per l'occasione- anche rivelato che la figlia Viola ha rischiato di morire a scuola. “Alla scuola dell’infanzia c’era una bambina che stava soffocando, per un pezzettino di pizza -ha fatto sapere in studio, palesandosi grato alla maestra che ha salvato la vita alla figlia-. Quella bambina era mia figlia Viola. Che è stata salvata dalla maestra Sabrina".

Secondo Liorni, la donna avrebbe salvato l'allieva grazie ad un corso di disostruzione pediatrica, "che aveva frequentato da poco”. In quella circostanza, ricordata in tv, la donna aveva prontamente agito in aiuto della piccola. Motivo per cui, il conduttore ha voluto ospitare al suo talk la maestra Sabrina a cui si sente molto grato e che lo ha ispirato a lanciare un appello in televisione. Lo stesso ha, infatti, invitato tutti, insegnanti e non, a frequentare corsi di pronto soccorso, in diretta: "Fate tutti questi corsi, sono indispensabili!”.

Marco Liorni e l'abbraccio alla maestra-eroina

Particolarmente toccante, nel corso della nuova diretta registratasi a ItaliaSì, è stato il momento in cui Marco Liorni ha abbracciato calorosamente l'ospite, in segno della sua riconoscenza.

La piccola Viola è nata dall'unione di Marco Liorni con la sua seconda moglie Giovanna, da cui il conduttore originario di Roma e classe 1965 ha avuto anche la figlia Emma. La coppia, come ha riportato Liorni, sarà sempre riconoscente a Sabrina per il suo eroico e pronto intervento a scuola. Prima di unirsi in matrimonio con Giovanna, il conduttore era sposato con Cristina. Il volto Rai ha tre figli e dal matrimonio con la prima moglie ha avuto il figlio Niccolò.