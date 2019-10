Meghan, Harry e Archie: teneri momenti in un documentario tv

Un bacio sulla testa di Archie per Meghan Markle e il Principe Harry.

È la fugace scena di un documentario che trapela da un trailer: “Harry and Meghan: An African Journey” andrà in onda domenica prossima su Itv e sarà un film fortemente simbolico, per via del momento particolare che stanno affrontando i duchi di Sussex.

Nella scena in questione, papà e mamma sono impegnati a scambiare tenerezze con il loro primogenito, poco prima di incontrare l’arcivescovo Desmond Tutu, celebre per il suo impegno contro l’apartheid. Il documentario è inoltre presentato da Tom Bradby - amico personale e confidente di Harry - che è stato invitato a unirsi al tour africano della famiglia per girare questo documentario, come riporta il DailyMail. Bradby e la moglie Claudia sono stati anche tra gli invitati del Royal Wedding di maggio 2018.

Il momento del bacio ad Archie è molto speciale perché al momento non esiste una grande abbondanza di immagini del neonato. La coppia formata da Meghan e Harry - cha ha mostrato di tenere moltissimo alla propria privacy - ha infatti centellinato le apparizioni del piccolo, portandolo tuttavia con sé in occasione del loro primo tour africano.





Il documentario di Itv viene considerato fortemente simbolico anche per altre ragioni. I duchi di Sussex hanno infatti denunciato alcune testate giornalistiche - una per aver diffuso una lettera privata di Meghan a suo padre e le altre per presunte intercettazioni ai danni di Harry - provocando grande sorpresa tra i sudditi. Alcuni ritengono quindi che questo documentario sia in un certo senso la risposta dei Sussex al clamore mediatico che è seguito il loro attacco alla stampa britannica.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?