Meghan Markle cambiata dopo la nascita di Archie

Cos’è cambiato per Meghan Markle da quando è nato Archie Harrison?

L’Express riporta il parere dell’esperta di linguaggio del corpo Judi James, che ha spiegato come la duchessa di Sussex sia apparsa differente nelle sue ultime apparizioni pubbliche, a partire dal 6 maggio scorso, giorno in cui è nato il suo primogenito.

L’esperta trova infatti che Meghan si dimostri più calma e più sicura, maggiormente a suo agio nel ruolo di membro della Royal Family - tanto che spesso prende l’iniziativa durante i saluti o i dialoghi nelle situazioni ufficiali. La sicurezza dell’ex attrice è stata riscontrata in modo molto più evidente durante il tour in Africa dei Sussex, dato che Meghan ha preso parte anche da sola a incontri importanti.

Non solo: anche l’interazione con il Principe Harry sembra molto differente rispetto a prima. Gli esperti hanno giudicato in passato le apparizioni dei Sussex mano nella mano negli eventi ufficiali come un segno del fatto che la loro relazione fosse nella cosiddetta fase “luna di miele”. Tuttavia, trascorso un primo periodo matrimoniale, i due si mostrano essere sempre più innamorati. Lo si nota nello sguardo orgoglioso di Meghan e in quello di Harry, che pare soggiogato dall’animo intelligente, sensibile e altruista della moglie. Paradossalmente sono fisicamente più vicini ora che nella fase “luna di miele”.

L’autonomia di Meghan emerge anche nel fatto di aver scelto di essere una madre più moderna rispetto ai precedenti della Royal Family. Tuttavia, è innegabile che si stia ispirando chiaramente a qualcuno, per quanto riguarda il bisogno di privacy della sua famiglia: in tanti notano le somiglianze sull’argomento tra lei e la suocera che non potrà mai incontrare, la compianta Lady Diana.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?