Meghan Markle già stanca dei reali: troppo isolata a Kensington Palace

Meghan Markle è già pienamente entrata nel ruolo di futura reale britannica? A giudicare dalle immagini diffuse sulla stampa ormai a cadenza quotidiana, non sembra vi siano molti dubbi: l'ex attrice si mostra sempre sorridente ed entusiasta. Una fonte anonima, però, spiega come questa serenità sia solo apparente. Secondo quanto riportato dall'Independent, Meghan starebbe ancora cercando di adattarsi alla vita di Kensington Palace, dove è andata a vivere con il Principe Harry dalla fine del 2017, quando i due si sono fidanzati. Stando alla fonte, ogni risveglio causerebbe disagio alla giovane, poiché poco libera di muoversi nel corso della giornata.

Per questa ragione, Markle avrebbe chiesto aiuto ad altri membri della famiglia reale, come la moglie del Principe Carlo, Camilla Parker Bowles, quest'ultima ben felice di guidarla nella comprensione delle usanze di corte e dell'etichetta. L'ex attrice televisiva pare abbia chiesto consiglio anche a Kate Middleton, anche lei in precedenza catapultata da una vita completamente differente a Kensington Palace. Data la gravidanza in corso, però, la futura cognata non ha potuto fornire grande assistenza.

La fonte cita anche quello che una volta disse Lady Diana, madre di Harry e William: " non c'è un manuale " per la vita con la famiglia reale britannica. Eppure queste dichiarazioni appaiono in contrasto con quelle rilasciate, prima del fidanzamento, da alcune persone vicine alla coppia. Allora un amico comune raccontò che Harry avrebbe voluto innamorarsi di una donna famosa, per la quale sarebbe stata semplice la vita sotto i riflettori.

Il problema non sono però le attenzione dei media, poiché Meghan è abituata a rimanere di fronte alle telecamere. Il malcontento deriverebbe da giornate troppo noiose: l'ex attrice non può passeggiare indisturbata a Londra, né andare in palestra o fare jogging a Hyde Park. Tutto quello le è consentito è esercitarsi nello yoga a casa, nonché di andare a trovare Kate e William in un altro appartamento di Kensington Palace.