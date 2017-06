Michelle Hunziker: "Belen incinta? Quell'integratore serve per i capelli"

Qualche settimana fa un dettaglio in una foto di Belen Rodriguez aveva fatto pensare che la showgirl e il suo fidanzato stessero cercando un figlio, ma ora a far chiarezza sul caso è Michelle Hunziker.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire bene cosa è successo. Belen Rodriguez, qualche giorno fa, aveva girato una storia di Instagram e agli occhi attenti dei fan non era sfuggito un particolare: nel video veniva ripreso un integratore di quelli che si utilizzano generalmente in gravidanza.

Immediatamente in rete si è iniziato a parlare di una seconda gravidanza della Rodriguez e nonostante lei stessa abbia smentito le voci, gli utenti hanno continuato e continuano ad insinuare che lei e Andrea Iannone siano alla ricerca di un bimbo. Così, per mettere i puntini sulle "i" è intervenuta Michelle Hunziker. La conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi per "fare ammenda".

Sarebbe stata lei, infatti, a consigliare a Belen di assumere quell’integratore. Michelle Hunziker ha spiegato che quelle pillole fotografate per errore servivano solo allo scopo di rendere i capelli più belli: "Confermo e aggiungo che Belen non è l’unica vittima dei miei consigli. Lei mi ha chiesto come facessi ad avere una bella chioma e io le ho segnalato un integratore. Tutto qui. Colpa mia, non è incinta. Chiedete conferma ad Andrea Iannone…".

Niente piccolo Iannone in arrivo, dunque. Del resto la Rodriguez era stata chiara quando, intervistata a Verissimo circa due settimane fa, aveva ammesso di non essere ancora proiettata verso l’idea di diventare mamma a così breve distanza dall’inizio della sua storia d’amore con Andrea.