Miriana Trevisan vicina a Pago? Lei smentisce: "Siamo genitori che si stimano"

I rapporti tra Miriana Trevisan e Pago sono sempre stati ottimi, anche dopo la separazione e, ora che il cantante ha concluso la sua storia con Serena Enardu, il web pensa ad un possibile riavvicinamento con l’attrice.

A far pensare che l’amore tra la Trevisan e il suo ex compagno si possa riaccendere sono quelli che il web ha interpretato come possibili segnali di riavvicinamento. Solo qualche ora fa, infatti, Miriana ha postato uno scatto che la ritrae insieme a Nicola, il figlio nato dalla relazione con Pago, e proprio quest’ultimo ha commentato la foto con grande affetto. È bastato questo, dunque, a scatenare la curiosità della rete che ha iniziato ad incitare i due a riappacificarsi e tornare ad essere una vera famiglia.

“Tornate assieme Pago e Miriana. A volte l'amore fa dei giri immensi e poi... ritorna”, si legge tra i commenti all’ultimo post della Trevisan, “Siete una bellissima coppia”, “Pago torna con Miriana”, “Fateci un pensierino e tornate insieme, io imperterrita continuerò a lanciare le mie frecce per riaccendere questo amore!”, hanno continuato a scrivere alcuni fan della coppia. Ma, a chi ha insinuato che i continui “like” di Pago alla Trevisan possano essere davvero la testimonianza di un tentativo di riavvicinamento tra loro, Miriana ci ha tenuto a rispondere. “ Siamo due genitori che si stimano ”, ha replicato lei ad un utente provando, forse, a mettere a tacere tutti i rumors ed i gossip infondati sul loro conto.

Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra Miriana e Pago: tra loro restano solo affetto e stima reciproci, e l'immenso amore che provano nei confronti del piccolo Nicola.