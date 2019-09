Miriana Trevisan: "Pago uomo elegante. La Enardu? Non la conosco"

La seconda edizione di Temptation Island Vip ha puntato l’attenzione su Pago e Serena Enardu, coppia di cui ha deciso di parlare anche Miriana Trevisan, ex moglie del cantante e madre del figlio nato dalla loro relazione, Nicola.

Pur non avendo avuto modo di seguire in modo continuativo e attento le vicende dell’ex marito e dell’attuale compagna durante il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, Miriana Trevisan si è espressa in maniera molto positiva nei confronti dell’uomo. “ Non ho avuto modo di seguirlo tantissimo, perché a quell’ora spesso e volentieri sono impegnata – ha spiegato in una intervista a Novella 2000 - . Ho ascoltato qualche sua dichiarazione, però, e mi sono piaciute molto. Posso dire che Pacifico è un uomo eccezionale ”. Nonostante la separazione, infatti, la Trevisan e Pago sono rimasti in ottimi rapporti e la ex Velina ci ha tenuto a sottolineare che lui è davvero un padre perfetto.

“ Prima di partire ha parlato con nostro figlio Nicola, spiegandogli che sarebbe partito per fare un programma televisivo e che di conseguenza non avrebbe potuto portare il telefono con sé per chiamarlo – ha continuato a raccontare - . Temptation Island è una trasmissione per adulti e vedendo alcune promozioni nostro figlio si sarebbe potuto preoccupare. Posso dire di aver apprezzato il modo in cui Pago l’ha rassicurato. E’ un lato positivo che ha sempre avuto lui ”.