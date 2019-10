Pago e Serena Enardu, la storia di un amore naufragato sull'isola

La coppia rivelazione della seconda edizione del reality show Temptation Island Vip 2 è quella composta da Pago e Serena Ernadu. Nel bene e nel male, la coppia è stata costantemente protagonista all'interno del contesto isolano, soprattuto a causa dei loro problemi di coppia e della consequenziale crisi subentrata nel loro rapporto, che è degenerata vivendo l'avventura nel viaggio dei sentimenti. Le incomprensioni tra il cantautore e l'ex tronista di Uomini e Donne sono state all'ordine del giorno e progressivamente hanno minato un rapporto di coppia già compromesso al loro arirvo sull'isola. La partecipazione al reality ha permesso loro di sondare in profondità la solidità del loro amore e di mettere alla prova i loro sentimenti. Si è venuto a creare, con lo scorrere delle varie puntate, una vera frattura irreparabile all'interno della loro storia sentimentale, alla luce soprattutto del rapporto di complicità che la ragazza ha instaurato con il single Alessandro. Il tentatore e la "preda" Ernadu hanno condiviso nello scenario isolano molti momenti intimi di conoscenza, consistiti in scambi di effusioni affettuose, sorrisi, balli di coppia e numerose esterne.

Dunque, l'esperienza vissuta sull'isola ha indotto l'avverarsi di una resa dei conti tra Pago e Serena Ernadu dopo aver costruito un legame d'amore durato quasi sette anni. Tale condizione di crisi è stata sicuramente aperta dalla Enardu, in quanto lui si è sempre dichiarato convinto dei suoi sentimenti, mentre lei ha in più occasioni ammesso di nutrire forti dubbi riguardo la tenuta del rapporto. In svariate circostanze, ha confidato alle altre partecipanti del reality di subire quotidianamente una mancanza di leggerezza e di stimoli da parte del suo compagno. La Enardu, difatti, sembrava aver ritrovato maggiore spensieratezza lontano dal cantante, e negli sfoghi spontanei esternati nel corso della sua avventura è emersa costantemente la sua insoddisfazione per questa relazione. Pago, dal canto suo, ha incassato una lunga serie di colpi, tra cui il feeling instaurato tra l'ex fidanzata e il tentatore Alessandro Graziani.

Il falò di confronto

Al momento dell'esacerbato incontro tra i due ex innamorati, il cantautore ha espresso tutta la sua amarezza, richiedendo alla Enardu di essere sincera: "Io so che non eri felice ma non era questa la strada. La felicità non è far soffrire il tuo fidanzato. Tu vuoi una giustificazione perché flirtavi con un altro ragazzo. sono incaz*ato nero perché se tu mi ami o anche se non mi ami mi chiami e mi dici tutto. A me non devi prendermi per il cu*o. Dovevi essere tu a fermarti, non dovevi aspettare che fossi io a chiamarti. Io non lo avrei mai fatto. Mi devi delle spiegazioni. Ti amo talmente tanto che ti lascerei stare da sola, per permetterti di essere felice. A me non basta averti fisicamente, questa cosa te l’ho sempre detta. Voglio Serena con il sorriso".

Durante il confronto la coppia ha continuato a rinfacciarsi tutto, lanciandosi reciprocamente duri attacchi. Anche dalle parole della Enardu è trasparito insoddisfazione per un rapporto che stava lentamente affievolendosi: "Ho una paura folle di tornare a quello che eravamo prima, non mi piace, non ero felice. Per sei anni abbiamo vissuto un rapporto folle stavamo insieme perché dovevamo, facevamo l'amore perché si doveva ma io ero completamente apatica. È vero quando dice che non sono soddisfatta della mia vita e del mio lavoro. Per lui io dovevo stare tranquilla, ma la mia angoscia e la mia paura di donna che ha impegni e un figlio, per me era tutto normale. Abbiamo passato un periodo davvero pesante e lui ha sminuito tutto. Non vorrei dire che non ho più stima per lui perché c’è comunque un sentimento. Sono arrivata qui che ero piena di dubbi e sicuramente uscirò da qui più forte e con nuove consapevolezze in mano". L'imprenditrice sarda ha proseguito decisa nell'incalzante querelle a due: "La nostra storia non mi va più bene. Vorrei abbracciarlo ma non posso. Lo amo ma non come si ama un fidanzato. Quello che vuole lui non riesco a darglielo. Non ce la faccio a dirglielo in faccia perché mi fa male vederlo soffrire. Vorrei andare ma non voglio essere fraintesa, in questo momento ho bisogno di stare un po’ sola".

Alla fine dopo vari tentennamenti lei ha ammesso di non amarlo più e così Pago in lacrime se ne è andato in solitaria. Terminato l'acceso confronto tra l'ex coppia, la Enardu è corsa ad abbracciare il bel tentatore Alessandro per riferirgli il contenuto dell'incontro e i suoi propositi per l'avvenire che includevano la sua importante presenza. La ragazza, seppur scossa, è subito tornata dal single Alessandro e tra le sue braccia ha ammesso: “È stato difficile. Ma ora sto bene". Sono Felice. Appresa la dolce notizia l'affascinante single le ha replicato: "Voglio far parte della tua felicità".

Il web contro Serena

Il falò tra l'ex tronista e il cantante sardo ha acceso gli animi dei telespettatori e il web si è scatenato contro la Enardu, colpevole, secondo la rete, di essere troppo fredda e distaccata e di aver dimostrato leggerezza e superficialità. Tra i detrattori non poteva mancare il suo ex fidanzato Giovanni Conversano che, per tutta la durata dell'edizione, non ha risparmiato accuse feroci o velate frecciatine all'ex tronista che ha conosciuto nella trasmissione di Maria De Filippi e con cui si è fidanzato nel 2008. Conversano, al termine del confronto tra la Enardu e Pago, ha scritto su Instagram: "Chi nasce tondo non muore quadrato". Una frase che sembrerebbe l'ennesima provocazione contro la sua ex fiamma.

I problemi purtroppo non sono stati risolti. La Enardu sperava che tra lei e Pago tutto si potesse sistemare, o comunque non si sarebbe mai immaginata un finale del genere. Ma non si è pentita di niente, anche se non è stato facile tornare alla vita di tutti i giorni. Usciti dal noto format televisivo, Pago e Serena si sono effettivamente separati dopo sei anni e mezzo di lungo rapporto sentimentale. Entrambi dopo l'esperienza mediatica e personale hanno rilasciato varie interviste ai media in cui hanno esplicitato le loro reciproche impressioni individuali in merito alla fine della loro storia d'amore. " Mi fa male averlo lasciato - ha dichiarato la Enardu al settimanale Chi - ma non lo amo più. Ora sono in cura da una psicologa ". La bella imprenditrice ha precisato che con il rapporto con Pago traballava già da due anni e la partecipazione a Temptation Island ha soltanto confermato la fine del legame sentimentale. Anche Pago ha fatto partecipe il pubblico dei risvolti della sua storia conclusa con l'ex tronista: "Dopo il programma ci siamo rivisti. Abbiamo pianto, abbiamo parlato. Ci siamo mandati dei messaggi ma oggi siamo lontani. Tra noi non c'è futuro, anche se devo ammettere a me stesso che mi manca da morire ".

Il “day after” di Pago, al secolo Pacifico Settembre, e di Serena Enardu, ex coppia di Temptation Island Vip 2, è stato molto diverso: pioggia di consensi per il cantante, grandinata di critiche per l’ex tronista sarda. I profili social dei due sono stati presi d’assalto. Gli account social di Serena Enardu hanno attirato gli attacchi in preda all'ira e il malcontento di una sfilza di fan furiosi. Gli utenti hanno ripudiato l'atteggiamento e l'approccio con le quali la bella sarda ha liquidato la relazione passata, poiché ritengono che dopo 7 anni d'amore vissuto, un compagno lasciato merita delle spiegazioni maggiori. Solidarietà e stima, invece, sono i sentimenti che il web ha espresso nei confronti di Pago. L’ex marito di Miriana Trevisan è rimasto sorpreso e commosso dai messaggi di solidarietà tutti concordi nel descriverlo come una persona speciale, un’anima rara e bella. Il pubblico sia televisivo che social si è schierato solidalmente dalla parte del cantautore, il quale immeditamente fuori dal programma Mediaset ha ringraziato con molto affetto tutta la gente che lo ha seguito per il supporto ricevuto, postando su Instagram un messaggio in segno di riconoscenza diretto a loro.

L'incontro a Uomini e Donne

L'ex coppia ha annunciato la notizia della loro rottura in modo più ufficiale scegliendo di accettare l'invito della conduttrice televisiva esperta delle questioni di cuore e di coppia, Maria De Filippi, di partecipare alla puntata del 25 ottobre di Uomini e Donne per tenere un confronto amichevole tra loro. Dimagrita e con il viso provato per la situazione che ha vissuto e sta attraversando, Serena Enardu viene accolta nello studio di Uomini e Donne per affrontare il dibattito con Pago. Con il cuore in gola per dover rivedere l’ex fidanzato, l'ex tronista ha ammesso di stare comunque bene nonostante tutto quello che è successo. Dopo aver rivissuto tutte le emozioni provate nel villaggio di Temptation, la Enardu ha confidato di aver partecipato al programma perché non sapeva più se quello che provava per lui era amore o semplicemente affetto e devozione. La piacente 43enne dinanzi agli ospiti fissi e al pubblico presente in studio ha cercato di esternare con trasparenza il suo stato d'animo e i suoi sentimenti. Pago e Serena Enardu a Uomini e Donne hanno raccontato dinanzi al pubblico le vicende private da loro vissute nel corso dell'esperienza, al contempo magnifica e drammatica, all'interno del reality, esplicitamdo la veridicità dei loro sentimenti e riferiendo come stanno le cose realmente tra loro due.

Sebbene Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi abbiano provato a difendere la Enardu dalle tante critiche che sta ricevendo, il suo ex ha tuonato: "Non è giustificabile quello che ha fatto, non scherziamo". Il cantante, dunque, ha preso coscienza del fatto che la sarda non prova più amore nei suoi confronti, ma non riesce a mettere da parte le immagini che ha visto di lei tra le braccia del giovane tentatore Alessandro. Dopo quasi un'ora di confronto, Pago ha speso belle parole per la sua ex compagna, chiedendo a tutto il pubblico che lo sostiene di smetterla di insultarla perché è una brava persona e si merita solo il meglio. Pago si è mostrato molto provato alle telecamere, e ha ribadito di provare un forte sentimento per Serena e di augurargli comunque tanta felicità. Prima di salutare tutti, i due si sono abbracciati calorosamente, senza nascondere una leggera commozione.