La moglie di Bonolis sul jet privato e la replica ad Aldo Grasso

Una foto a bordo di un jet privato ha immediatamente scatenato le polemiche con i consueti attacchi da parte degli haters sui social. Insulti e critiche sono piovute ancora una volta puntuali: "Moglie depressa e frustrata", scrive qualche utente. Ma ad accendere la bufera sulla moglie di Paolo Bonolis sono state le parole di Aldro Grasso sul Corriere della Sera che di fatto hanno messo nel mirino la Bruganelli: "La signora Bonolis è cosciente di quello che fa, le piace provocare, un po' come le figlie di Trump, Ivanka e Tiffany, che hanno fatto gli auguri di Natale agli americani dalla loro piscina di Mar-a lago, in bikini", ha scritto Grasso. Poi arriva l'affondo: "La signora Bonolis può usare i soldi come meglio crede, è un suo sacrosanto diritto. Nondimeno, la classe è proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata". Ma questa volta la moglie di Paolo Bonolis non resta in silenzio e così ha deciso di replicare su Instagram proprio al cronista del Corriere con un video ironico: "Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere, come tutti quelli che se lo possono permettere, un aereo privato. Adesso solo eliche. Se può scrivere che mi sono ravveduta, sono contenta, altrimenti me ne farò una ragione". Parole che di certo non spegneranno le polemiche. Insomma gli scatti della Bruganelli fanno sempre discutere e come sempre c'è chi punta il dito per una presunta ostentazione di richhezza e chi invece difende la moglie del conduttore affermando che di certo non si può limitare la libertà di chi comunque fa parte del mondo dello spettacolo e ha la disponibilità economica per godersi i piaceri della vita.