Nadia Toffa sui social senza parrucca

Nadia Toffa torna in tv a Le Iene e ora torna anche sui social più sorridente che mai.

La Iena non ha di certo passato dei bei momenti. La lotta contro il cancro, la ricaduta, l'assenza dal suo lavoro lavoro che tanto ama. Ma ora tutto questo sembra essere soltanto un brutto ricordo. E su Instagram si è mostrata senza quella parruca che in questi me le nascondeva i capelli biondi.

"Piena d’amore del mio amico collega Marco e di mamma Marghe che fortunata. Nel frattempo non si può non parlare di lavoro e idee per prossima stagione #leiene presto #coomingsoon#mancapoco @redazioneiene#buonagiornataatutti #tornailsole io tornata a Milano. Vacanze finite. Ma vivo sempre in vacanza perché faccio sempre quello che mi rende felice segreto facile facile", scrive sui social.

Quei momenti bui sono soltanto un passato lontanto. Ora in lei c'è solo gioia.