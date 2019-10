Pamela Camassa vince Amici Celebrities: “Dedico questa vittoria a Filippo Bisciglia”

La prima edizione di Amici Celebrities si è conclusa con la vittoria di Pamela Camassa, che ha sbaragliato la concorrenza di Massimiliano Varrese, classificatosi secondo, e Filippo Bisciglia, medaglia di bronzo.

La serata si è svolta all’insegna della musica e della danza. I concorrenti di questa prima edizione del talent show hanno avuto la possibilità di esibirsi con grandi esponenti di entrambe le categorie - da Loredana Bertè a Ron, passando per Natalia Titova - e, alla fine, sono stati proprio la Camassa e Varrese a contendersi il titolo di vincitore e la coppa di Amici Celebrities. Entrambi tra i personaggi più acclamati ed elogiati di questa prima edizione del programma, hanno dimostrato di essere artisti completi e, al fotofinish, il pubblico da casa ha deciso di premiare Pamela con il 61 per cento delle preferenze.