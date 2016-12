Pellegrini e Magnini insieme alle Maldive. La foto che rassicura i fan

Dopo le voci sulla presunta crisi tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini arriva una foto che toglie ogni dubbio.

Fino a qualche settimana fa i due protagonisti di questa storia tormentata poco volevano dire alla stampa sulla loro storia. " Voglio dedicarmi al nuoto ", aveva detto Federica attraveso un comunicato stampa e dall'altra parte Filippo aveva risposto con un secco: " Chiedete a Federica come stanno le cose. Chiedete a lei che cosa è successo. A me non va di parlarne".

Anche la mamma della Pellegrini aveva messo becco in questa storia e al settimanale Oggi aveva dato una sua lettura della loro relazione: "Sono in pausa di riflessione. Federica e Filippo non si sono lasciati ". Dopo un lungo vociferare, una foto sembra togliere ogni dubbio. I due, infatti, appaiono in uno scatto pubblicato su Instagram da Mark Iuliano, ex giocatore della Juventus, su un campetto da calcio alle Maldive.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini nello scatto non sono soli, con loro per le vacanze di Natale sarebbero partiti anche Francesco Totti, Giovanni Malagò, Massimo Oddo, Marco Di Vaio. Mark Iuliano, nel corso della settimana, ha pubblicato diverse foto sui social per documentare le sue vacanze e quelle di altri big dello sport italiano anche loro alle Maldive. Una sorta di rimpatriata tutti per sportivi che però ha scatenato il gossip.

Questa foto ritrae sì Federica Pellegrini e Filippo Magnini insieme alle Maldive, ma le cose come stanno davvero? La pace è stata fatta veramente o i due sono stati "obbligati" a stare insieme per scattare quella foto? (Guarda la foto)