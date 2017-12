Principe Harry: "fantastico" il Natale con Meghan Markle

È stato " fantastico " il primo Natale a Sandringham con Meghan Markle. Parola del Principe Harry, pronto a esternare la sua felicità ai microfoni dell'emittente britannica Bbc.

Da diversi giorni, le cronache inglesi scandagliano ogni dettaglio della prima volta di Meghan al cospetto della Regina Elisabetta II: l'inchino, il cappellino d'ordinanza, i sorrisi alla folla. " È stato fantastico, si è molto divertita - ha raccontato Harry, a margine di un'intervista su argomenti di utilità sociale, come la lotta ai cambiamenti climatici - la famiglia ha apprezzato la sua presenza ".

D'altra parte, sia Harry che il Principe William hanno fornito preziosi consigli alla nuova arrivata. L'ex attrice, inoltre, ha sottolineato come Kate Middleton si sia dimostrata adorabile nell'accoglierla e nel farle da guida presso la residenza di Sandringham. Il principe ha sottolineato come non sia facile per nessuno entrare in una nuova famiglia, eppure Meghan pare sia riuscita a conquistare i favori di tutti.

Tra le attività più gradite dai futuri sposi, vi sono stati i momenti di gioco con i nipotini Charlotte e George. Quest'ultimo, tra l'altro, pare abbia ricevuto da Babbo Natale il dono più desiderato: una macchinina della polizia.

Harry prevede davanti a sé un anno luminoso, non solo perché sposerà Meghan il prossimo 19 maggio al castello di Windsor, ma anche dal punto di vista del suo impegno umanitario: il principe promette di impegnarsi sempre di più per le giovani generazioni. L'organizzazione del matrimonio - con tanto di lista degli invitati - invece può attendere.