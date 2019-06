Raffaella Fico torna single

La coppia formata da Raffaella Fico e Alessandro Moggi è giunta al capolinea: quando i due erano vicini alle nozze, hanno preferito dirsi addio e intraprendere strade differenti. A conferma della rottura, sui rispettivi profili Instagram sono scomparse le foto che li ritraevano insieme e per di più il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti che testimonierebbero la presenza di una nuova fiamma nella vita del figlio del noto procuratore sportivo Luciano.

Alessandro Moggi è stato paparazzato a Capri su uno yacht in compagnia della deputata di Forza Italia, Elvira Savino. Secondo al rivista diretta da Alfonso Signorini, tra i due sarebbe scoccato il classico colpo di fulmine: la conoscenza è avvenuta più di un mese fa a Napoli e da allora Elvira ed Alessandro non si sono più separati. Entrambi hanno alle spalle un matrimonio fallito: Moggi ha già due figli, mentre la Savino uno. Le foto denotano una certa intesa e complicità, tanto che a quanto pare entrambi hanno deciso di presentare il nuovo compagno ai rispettivi amici più cari.

Raffaella Fico, invece, pare essere single: nessun nuovo amore in vista per l'ex di Balotelli, che aveva investito molto nella relazione con Moggi, tanto da pensare ai fiori d'arancio. Evidentemente, però, le numerose crisi che avevano investito al coppia avevano indebolito il rapporto, tanto da portare i due a prendere la decisione definitiva di interrompere ogni relazione. La Fico e Moggi, in ogni caso non hanno commentato la rottura, e da parte di Alessandro non vi è stata alcuna conferma della nuova storia d'amore che sta vivendo. Non è escluso che i due verranno allo scoperto dopo la pubblicazione dell'articolo da parte del settimanale Chi.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato