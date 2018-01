Rita Dalla Chiesa: "Massimo ha lottato fino all'ultimo"

Rita Dalla Chiesa si racconta in una lunga intervista a Oggi. Dal lutto per la morte del genero Massimo scomparso a 52anni fino al malore che ha colpito il suo ex marito, Fabrizio Frizzi, Un racconto di questi ultimi tempi che nella sua vita hanno portato solo dolore: "Massimo ha lottato fino all’ultimo e Giulia con lui. Li ho visti combattere insieme e sono stata vicina a mio nipote Lorenzo, che ha dieci anni, durante la malattia del padre. Lui parla sempre del papà al presente. Quando gli ho detto che voglio cambiare la macchina mi ha risposto ‘Nonna, prendila blu come piace a papà’. Massimo è sempre con noi”.



Poi parla del suo rapporto con Frizzi e con la nuova moglie del conduttore Carlotta dopo la malattia che l'ha colpito: "Ci sentiamo sempre – afferma – Abbiamo superato questo inciampo di salute insieme, anche con Carlotta, sua moglie. Io e lui abbiamo condiviso 16 anni di vita, non potevamo buttare via tutto. Carlotta è arrivata anni dopo che ci siamo separati. E poi c’è Stella (la figlia di Fabrizio e Carlotta, ndr) che è bellissima". Infine parla anche del suo futuro e a quanto pare sta ancora cercando la sua anima gemella: "Vorrei – rivela – uno scrittore o un giornalista ma non è facile trovare l’uomo giusto a Roma. Incontro persone superficiali che pensano solo alle vacanze a Cortina mentre io vorrei qualcuno che condividesse con me l’amore per il mare e per il silenzio”.