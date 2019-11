La Royal Family non parla più con Meghan e Harry?

Meghan Markle e il Principe Harry sono sempre più isolati dal resto della Royal Family?

È l’ipotesi che abbraccia il DailyMail, che riporta il giudizio di una fonte anonima, secondo cui nessun membro della famiglia reale britannica stia inviando messaggi ai duchi di Sussex, né si stia premurando di assicurarsi che stiano bene.

Tutto sarebbe legato agli accadimenti del mese scorso. A cavallo tra settembre e ottobre, infatti, Meghan e Harry sono partiti con il loro primogenito Archie Harrison alla volta dell’Africa per un tour di dieci giorni - che i media hanno accostato a quello effettuato da Lady Diana nel 1997, poco prima della sua morte. In quel periodo, è stata diffusa la notizia di una causa dei Sussex contro alcune testate britanniche, per violazione della privacy, e inoltre è stato girato un documentario sul tour.

Il documentario in questione, dal titolo “Meghan e Harry: An African Journey”, è ritenuto ampiamente controverso, perché i Sussex hanno fatto delle affermazioni che riguardano da vicino la Royal Family. Meghan ha ammesso di sentirsi vulnerabile e di avere difficoltà nell’affrontare il profondo interesse nei suoi riguardi da parte dei tabloid britannici. Harry ha invece spiegato di essere su una strada differente rispetto a quella del fratello, il Principe William.

Molti hanno accostato queste affermazioni a una presunta rottura tra i Sussex e i Cambridge, della quale è stato detto molto, spesso fornendo dettagli in contrasto: per alcuni la ragione della presunta rottura sarebbe Meghan, mentre per altri Meghan e Kate Middleton hanno fatto da paciere in una comunissima discussione tra fratelli. Per altri ancora la rottura non c’è affatto: semplicemente William e Kate stanno iniziando a intraprendere un percorso che li porterà un giorno a soprintendere il Regno Unito, la Chiesa Anglicana e il Commonwealth.

William, dopo il documentario, ha detto che sperava che suo fratello minore e sua cognata stessero bene. Il commentatore Phil Dampier ha spiegato che Kate abbia contattato Meghan per aiutarla in quel frangente.

A tutt’oggi però, stando a quanto dice la fonte, non ci sono contatti tra i Sussex e il resto della famiglia reale britannica. Secondo quanto riportato, nulla sarebbe cambiato nell’ultimo mese: Meghan e Harry non parlano con nessuno, nessuno manda loro messaggi o si assicura davvero che stiano bene. E in tutto questo, la coppia ha ricevuto sui media alcune critiche per l’imminente viaggio negli Stati Uniti.

Harry e Meghan si stanno infatti recando in California per sei settimane, per trascorrere il Giorno del Ringraziamento e il Natale con la madre di lei, Doria Ragland, snobbando secondo alcuni, le vacanze con la Regina Elisabetta II a Sandringham.

