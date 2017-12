Sanremo, Beppe Vessicchio (di nuovo) escluso: "Non sono io a non voler andare"

Per il secondo anno consecutivo, Beppe Vessicchio potrebbe non salire sul palco del Festival di Sanremo.

Il motivo? "Nessuno degli artisti in gara - dice Beppe Vessicchio - mi ha contattato". Sono giorni, infatti, che si vocifera su una presunta assenza di Vessicchio da questa edizione del Festival di Sanremo e ora il settimanale Spy fa il punto della situazione.

Intervistato dalla rivista, Beppe avrebbe così spiegato: "Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non volere andare al Festival. Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione".

Nelle ultime parole di Vessicchio si legge un chiaro riferimento a quanto successo lo scorso anno. Dopo l'annuncio della sua assenza al Festival di Snaremo, infatti, sui social si era scatenata una vera e propria protesta. Il pubblico chiedeva a gran voce che il direttore d'orchestra più amato d'Italia salisse sul palco dell'Ariston, tanto che Carlo Conti, alla fine, gli aveva riservato una poltrona in prima fila. Quest'anno, però, Beppe non vuole più tutto quel tam tam mediatico.

Così, se la situazione non dovesse cambiare, sarà uno dei grandi esclusi al Festival insieme ad Al Bano, Morgan e Loredana Bertè.