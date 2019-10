Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate. Se fino a poche ore fa questa era solo una supposizione derivante da indizi social, adesso è una certezza. A darne conferma è stata Taylor Mega durante una sessione di domande/risposte con i suoi follower. Era inevitabile che il nutrito gruppo di persone che la segue e che si è affezionata a lei, le facesse domande in merito.

“ Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single ”, ha affermato Taylor Mega nelle sue storie, mettendo un punto definitivo a questa relazione. La love story tra Giorgia e Taylor è emersa grazie ad alcune fotografie pubblicate su un settimanale, che hanno causato un uragano di polemiche attorno all'influencer. La prima a scagliarsi contro la Mega è stata Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello che ha frequentato in modo intimo la bionda friulana per tutta l'estate senza sapere dell'esistenza della Caldarulo.

Le discussioni tra Erica Piamonte e Taylor Mega si sono protratte per diverse settimane e sono sbarcate anche tv, nel salotto di Live – Non è la d'Urso, dove le due hanno avuto modo di confrontarsi faccia a faccia. L'ex gieffina non ha mai creduto al sentimento tra Giorgia e la sua ex e ha sempre sostenuto che tra lei e Taylor ci fosse qualcosa di diverso e di molto più forte. Con diverse motivazioni, invece, sono tanti quelli che non hanno mai creduto alla relazione dell'influencer con la modella barese, considerandola solamente un escamotage per incrementare i follower e far parlare di sé. Su questo tema ci sono stati molti scambi di opinione, talvolta molto accesi, nei salotti televisivi e sui social. Questi hanno portato a una querela e a una diffida nei confronti di Taylor Mega, rispettivamente da parte del fotografo Alan Fiordelmondo e dell'ex naufraga Giorgia Venturini. I due hanno sempre sostenuto che la relazione con Giorgia Caldarulo non fosse altro che un'operazione di marketing organizzata da Taylor Mega.