Aria di crisi tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo? Gli indizi

È finita tra Giorgia Caldarulo e Taylor Mega? Al momento non ci sono notizie a riguardo ma ci sono alcuni indizi che farebbero supporre che la loro liason sia davvero giunta al termine, nonostante i proclami d'amore social di pochi giorni fa.

Dopo aver sbandierato ovunque il loro amore arcobaleno, dopo le effusioni in tv e la strenua difesa della loro relazione contro chi ha osato metterne in dubbio la veridicità. Dopo la querela che (pare) il fotografo Alan Fiordelmondo ha sporto nei confronti di Taylor Mega, le due ragazze sembrano essere più distanti che mai. Sono stati i fan della coppia a suonare il primo campanello d'allarme nella giornata di ieri, quando Taylor Mega è volata a Monaco di Baviera per non precisati impegni lavorativi. Con lei non c'era Giorgia Caldarulo, rimasta a Milano probabilmente per dedicarsi ai corsi universitari. Già da qualche tempo i follower delle ragazze hanno notato una certa distanza tra le due, immediatamente smentita da alcune storie che le ritraevano insieme nel letto. Tuttavia, in queste ore c'è stato un presunto colpo di scena nella loro relazione.

Taylor Mega ha smesso di seguire Giorgia Caldarulo e viceversa su Instagram: un comportamento piuttosto strano per le ragazze, che avviene a poche ore dalla lite social dell'influencer friulana con Alan Fioredelmondo. Domenica sera le due ragazze erano insieme ospiti nel programma Live – Non è la d'Urso a difendersi dalle accuse di aver inscenato una storia d'amore e a meno di 48 ore arriva il defollow. Per adesso le due evitano l'argomento ma c'è chi avanza anche un'altra ipotesi: e se questa fosse una mossa pubblicitaria per attirare ancora di più l'attenzione attorno alla coppia?