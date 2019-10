Temptation Island Vip, la verità di Serena: "Sono in cura. Per tutelare Pago ho distrutto tutto"

Dopo aver animato la seconda edizione consecutiva di Temptation island vip, condotta da Alessia Marcuzzi, Serena Enardu e Pago sono tornati al centro del gossip.

A far discutere sul conto degli ormai due ex fidanzati, i quali si sono lasciati al falò di confronto avuto al docu-reality sui tradimenti, sono delle nuove dichiarazioni, che i diretti interessati hanno rilasciato in occasione di un'intervista di "coppia" concessa a Chi magazine. Alla nota fonte, Serena ha confidato di aver riscontrato dei problemi di convivenza con Pago ancor prima di partecipare al format delle tentazioni, dove è apparsa in atteggiamenti molto complici con l'aitante tentatore Alessandro.

"Mi fa male averlo lasciato- esordisce così Serena Enardu, intervistata da Chi- Ma non lo amo più". L'ex volto di Uomini e donne non è più sentimentalmente legata a Pago e ha deciso di affidarsi ad una terapia psicologica, per fronteggiare al meglio il dolore provato per via della sofferta decisione di chiudere la sua ultima relazione: "Ora sono in cura da una psicologa. Io e Pago non stavamo bene da due anni. Ho sempre avuto paura di fargli del male e ho sbagliato. Per tutelare lui abbiamo distrutto tutto".

Pago rivela cosa è accaduto dopo Temptation island vip

Incalzato dalle domande di Chi, dal suo canto Pago ha rivelato cosa è accaduto dopo il falò di confronto finale avuto con la sua ormai ex compagna, Serena, a Temptation island vip 2: "Dopo il programma ci siamo rivisti. Abbiamo pianto. Abbiamo parlato. Ci siamo mandati dei messaggi".

In molti, tra i fedeli telespettatori del gioco dei tradimenti targato Canale 5, sperano in un ritorno di fiamma per l'ex coppia protagonista all'isola delle tentazioni. Ma, intanto, Pago smentisce i rumor che lo vedrebbero vicino alla sua ex, Enardu: "Oggi siamo lontani. Non ci siamo mai più baciati, non c’è futuro".

