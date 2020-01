Tiziano Ferro insieme al marito per le feste

Tiziano Ferro ha trascorso tutte le festività con il marito Victor Allen a Latina, sua città d’origine, circondato dall’affetto dei suoi più cari amici e famigliari, a cominciare da papà Sergio, mamma Giuliana e al fratello minore Flavio. Ne dà notizia il magazine Chi che propone nel numero in edicola oggi un servizio in esclusiva che vede i due coniugi passeggiare mano nella mano felici e sorridenti in quello che è stato il loro primo Natale da sposati. I due, infatti, si sono sono detti sì prima a Los Angeles e poi nella villa di Sabaudia del cantante proprio nell’anno appena trascorso.

Nelle foto scattate da un paparazzo che ha colto la coppia mentre passeggiava per Latina si vede Victor Allen, 54 anni, ex consulente della Warner Bros e attualmente proprietario di un'agenzia di marketing, stringere forte la mano del cantante 40enne e, mentre Allen è vestito di tutto punto, con un pesante giaccone per affrontare il freddo invernale, Tiziano Ferro nelle immagini indossa solo un jeans e un curioso maglione dalla fantasia prettamente natalizia che ricorda tanto quello indossato con imbarazzo dal personaggio interpretato da Colin Firth nel film " Il diario di Bridget Jones ".

E stesso imbarazzo ha provato il cantante italiano che, scopertosi paparazzato sul magazine Chi, ha ripostato quelle stesse immagini sui suoi social, commentando ironicamente: " Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi ". La sua reazione piena di humour è piaciuta moltissimo ai suoi fan che lo hanno riempito di complimenti e preso bonariamente in giro per " il maglione di Bridget Jones ”. Intanto le feste sono finite e, mentre causa impegni di lavoro Allen è dovuto rientrare tempestivamente a Los Angeles dove i due vivono, Tiziano Ferro è rimasto in Italia pronto a lanciarsi nell’avventura del 70esimo Festival di Sanremo. Il cantautore pontino, infatti, sarà ospite di Amadeus tutte le sere.

Ma non solo. A legarlo all’Italia in questo periodo sono anche le riprese di un documentario sulla sua vita e un lungo tour che lo porterà in giro per gli stadi di tutta la Penisola, con buona pace del marito che dovrà fare molto spesso avanti e indietro da Los Angeles.



