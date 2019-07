Torino, Bonifazi ha trovato l'amore: Angela Nasti ha stregato Kevin

Kevin Bonifazi è stato sicuramente una delle grandi rivelazioni, a livello difensivo, della passata stagione di Serie A. Il 23enne di Toffia, infatti, si è ben distinto tra le fila della Spal di Leonardo Semplici con cui ha messo insieme 27 presenze in campionato ed ha segnato anche due reti, tra cui anche il gol del momentaneo 1-1 contro la Juventus, sfida poi vinta per 2-1 dalla squadra di Ferrara.

Bonifazi è stato riscattato dalla Spal il 19 giugno ma il giorno successivo il Torino, detentore del suo cartellino, ha deciso di esercitare il controriscatto per riportarlo alla corte di Walter Mazzarri. Bonifazi punta ora a confermarsi nel Torino che si sta giocando la chance di accedere al tabellone principale di Europa League e vuole anche conquistare la fiducia di Roberto Mancini per essere convocato in nazionale.

Nel frattempo l'ex di Benevento e Spal che di ruolo in campo fa il difensore, nella vita privata si conferma un bomber di razza. Dopo aver avuto una relazione con l'ex Miss Italia 2015 Alice Sabatini, infatti, Kevin è ora uscito allo scoperto con l'ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti. La ragazza vanta quasi 800.000 follower su Instagram e dopo aver chiuso la sua breve relazione con il corteggiatore Alessio Campoli ha ora trovato l'amore nel giocatore del Torino.

Angela ha tanti ammiratori e seguaci sui social ma ha anche tanti critici a cui h riservato una stoccata al veleno: "Poteva passare un giorno, un mese o un anno e mi avreste giudicata ed attaccata a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici”.

