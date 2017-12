Uomini e Donne, Sonia e Emanuele si sono lasciati

È finita la storia d'amore tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti, i due hanno deciso di comunicarlo di persona ai loro fan.

Erano infatti settimane che si parlava di una presunta rottura, ma fino a oggi non erano arrivate né smentite né conferme ufficiali. Ora, a distanza di 10 mesi di relazione, entrambi hanno rotto il silenzio. Il primo è stato Emanuele Mauti che attraverso il suo profilo Instagram ha scritto un lungo messaggio. L'ex corteggiatpre d Uomini e Donne, a grandi linee, ha spiegato che tra loro l'amore è sempre stato fortissimo, purtroppo, però, alcune incompatibilità caratteriali hanno portato alla rottura.

"Sarà difficile non vederti più zompettare al mattino in casa con quell’allegria che credo sará impossibile trovare in un’altra persona, o aspettarmi alla sera con la cena pronta ad orari improbabili, così come perfino il sentirmi rimproverare per il mio modo di vivere e le mie abitudini maniacali che da sempre fanno parte della mia vita.

Sarei però bugiardo nel raccontare qualcosa di differente rispetto a quella che è la realtà. Per mesi abbiamo entrambi sperato nel fatto che l’amore potesse esser sufficiente per superare le difficoltà, permetterci di mettere da parte i forti caratteri che contraddistinguono le nostre persone, purtroppo così non è stato. Sarei altresì ipocrita se non mi assumessi le mie responsabilità, sono consapevole di come i miei ritmi di vita, le mie passioni, i miei errori, l’egoismo ed il mio carattere spesso troppo orgoglioso abbiano tolto del tempo a noi, e ci abbiano portato nel divenire due persone distanti da quelle che sappiamo essere", ha scritto Emanuele su Instagram.

Più incisiva è stata Sonia Lorenzini che tramite tre storie di Instagram ha fatto sapere di non voler entrare nel merito della loro separazione. "Il nostro silenzio di settimane - ha scritto Sonia - non è dovuto a mancanza di rispetto nei confronti di chi ci ha sempre sostenuto e regalato affetto in questi mesi, bensì al rispetto di noi stessi e di quella che è stata la nostra relazione. È stata una favola incredibile. Spero continuiate ad apprezzare Sonia ed Emanuele come persone prima di tutto, ma da oggi non più come coppia".

E prima di chiudere definitivamente il discorso, l'ultima battuta Sonia la dedica al suo ex fidanzato: "A te invece che tutto sai... dico comunque grazie".