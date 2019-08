Valentino Rossi sogna di diventare padre: forse ha trovato la donna giusta

Valentino Rossi è cresciuto. Il campione di motociclismo classe 1979, a febbraio ha varcato la soglia dei 40 anni ma ancora non sembra intenzionato a scendere dalle moto. Ha messo in tasca ben 9 titoli mondiali in oltre 20 anni di carriera, è l'unico ad aver vinto in tutte e 4 le classi in cui ha gareggiato ma non sembra ancora sazio di vittorie, anche se le nuove leve da qualche anno l'hanno spodestato dal podio, nonostante riesca ancora a conquistare ottimi piazzamenti.

Da ormai diverso tempo è sentimentalmente legato a Francesca Sofia Novello, modella prorompente conosciuta quando la ragazza ha ricoperto il ruolo di “ombrellina” durante uno dei gran premi disputati dal Dottore. I due vivono una relazione molto discreta, difficilmente partecipano agli eventi mondani e ancora più difficilmente si immortalano sui social network. Francesca Sofia è molto attiva su Instagram ma Valentino Rossi non sembra avvezzo a questo mezzo di comunicazione e preferisce limitarsi a condividere i momenti di gara e legati allo sport. Non è nemmeno facile fargli rilasciare qualche dichiarazione in merito alla sua vita sentimentale ma ogni tanto si lascia andare, come è successo ai microfoni di Radio Rai, dove ha svelato di voler diventare padre. “ Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata ” ha dichiarato il campione, in uno raro slancio romantico pubblico nei confronti della sua donna. Valentino Rossi ha avuto un pensiero dolce anche per l'altra parte del suo amore, i suoi tifosi che non lo abbandonano mai e che sono diventati quasi una famiglia: “ Dopo 25 anni di carriera il tesoro che mi rimane sono loro, i tifosi che vengono in pista per vedermi e emozionarsi. Loro sono la cosa che mi rimarrà dentro quando tutto finirà. ”