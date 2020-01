Caldara all'Atalanta, i tifosi del Milan sui social: "Vergogna"

Mattia Caldara saluta il Milan dopo un anno e mezzo in cui non si è praticamente mai visto per via dei continui problemi fisici. Il 25enne di Bergamo se ne torna all'ovile: secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il difensore passerà all'Atalanta in prestito per un anno e mezzo, fino al 30 giugno del 2021, con la Dea che avrà poi la possibilità di riscattarlo per soli 15 miloni di euro.

Caldara è arrivato a Milan nell'estate del 2018 insieme a Gonzalo Higuain, i rossoneri hanno investito molti soldi per strapparlo ai bianconeri ma i tifosi del Diavolo hanno potuto "ammirarlo" solo in due circostanze: una in Coppa Italia e una in Europa League, mai in campionato. Mattia tornerà dunque dal suo maestro Gian Piero che gli ha permesso di spiccare il volo nelle sue due annate perfette tra le fila dei nerazzurri.

Il suo agente, Giuseppe Riso, ha confermato a Sky Sport che la trattativa è in dirittura d'arrivo: "La scelta di Caldara era chiara, ritorna a casa, in famiglia. Era normale come scelta. Il Milan? Caldara aveva l’esigenza di ricominciare da dove aveva fatto meglio, dall’Atalanta. Bisogna ringraziare il Milan che ha capito le esigenze del ragazzo. Passo indietro o avanti? È un passo importante, Caldara deve ritrovarsi, deve giocare, deve andare dove si sente bene per ripartire. Il Milan recupererà il valore del ragazzo, che è uno dei difensori italiani più forti al momento".

La rabbia dei tifosi del Milan

I tifosi rossoneri sui social si sono scatenati per commentare questa trattativa di mercato che vedrà partire un giocatore pagato 35 milioni di euro e praticamente mai visto in campo. La cosa che fa maggiormente arrabbiare i supporter del Diavolo è il fatto che anche l'anno prima erano stati investiti 40 milioni di euro per Leonardo Bonucci tornato poi alla Juventus per meno 35 milioni. I bianconeri hanno dunque venduto due difensori più Higuain al Milan e oggi si ritrovano in casa l'esperto difensore e il Pipita, mentre Caldara se ne torna all'Atalanta con il danese Simon Kjaer che dovrebbe fare il percorso inverso ma solo fino al termine della stagione.

Da 5-0 a 6-0

Il Milan prima della sosta natalizia era stato battuto ampiamente dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini per 5-0 e in quella circostanza andò anche bene ai rossoneri che hanno rischiato il punteggio tennistico. Il Diavolo fu salvato dalle parata di Gianluigi Donnarumma, unico sufficiente, di quella partita definita da Zvonimir Boban un vero e proprio disastro. Oggi, a distanza di qualche settimana i tifosi del Milan hanno sfogato la loro rabbia su Twitter ed Instagram, definendo come un "6-0" la cessione di un giocatore giovane e praticamente mai visto all'Atalanta.

La situazione #Caldara in poche battute. pic.twitter.com/QDR6q3MmOi — Papà Van Basten & Co (@papavanbasten) January 9, 2020

“Noi tifosi rossoneri abbiamo visto cose che voi umani non potreste immaginarvi “

Cinesi Fassone mirabelli Bonucci higuain Caldara laxalt borini Samu andre Silva bertolacci mauri montolivo costant brocchi kalinic luisadriano kessie aivangazzzidis gordonsinger Giampaolo ...pioli pic.twitter.com/lUMOQGMZkt — MILANISTAXXXL (@VECCHIOCUORE72) January 9, 2020

Stai svendendo Caldara, non becchi manco un euro per Borini, lo svizzero lo offri per quattro soldi, moh ti manca qualche altra operazione in uscita tipo Piatek & Paqueta e siamo a posto, SEI UN FENOMENO... pic.twitter.com/Vd4x3t10Na — Stefano Bianchi (@geppetto23) January 9, 2020

Fanno fatica a prendere Kjaer ma pontificano sul mercato dell'inter.

Non li turba nenneno Caldara "felice di andare a Bergamo dove lotterà per obiettivi importanti"

Piu in basso di cosi c'è solo da scavare... — Il vate nerazzurro®️ (resto umile) (@Vatenerazzurro1) January 9, 2020

