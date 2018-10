Formula Uno, Austin: Raikkonen vince e rovina la festa ad Hamilton

Dopo la seconda posizione conquistata ieri nelle qualifiche, grazie alla penalizzazione di Vettel, dietro al solito Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen è autore di una gara perfetta ad Austin e si prende meritatamente una vittoria importante per il morale nel gran premio degli Stati Uniti. Il 39enne finlandese si è messo alle spalle l'ottimo Max Verstappen, diciottesimo sulla griglia, e proprio Lewis Hamilton che si è preso il podio che però non gli basta per prendersi il titolo mondiale. La Ferrari deve ringraziare dunque Raikkonen che nonostante vada via a fine stagione si sta dimostrando, come sempre un professionista esemplare.

Quarto posto per Sebastian Vettel che dopo i pasticci delle libere del venerdì che lo hanno portato a partire in quinta posizione nonostante la seconda piazza conquistata durante le qualifiche è stato autore di una gara in chiaroscuro con la collisione al primo giro con Daniel Ricciardo che l'ha fatto andare in testacoda compromettendo di fatto il suo gran premio. Quinto Valterri Bottas, superato da Vettel proprio a un giro e mezzo dalla fine. Con questo successo, dunque, Raikkonen mette i bastoni tra le ruote a Hamilton che sale a quota 346 punti, a più 72 su Vettel, fermo a quota 274. Con ancora tre gran premi da disputare, infatti, questo distacco non basta al 33enne inglese per laurearsi campione: la sensazione è che nella prossima gara in Messico il quattro volta campione del mondo possa mettere il quinto sigillo della sua strepitosa carriera. Oggi, però, la Ferrari gli ha rovinato i piani: almeno questa è una notizia positiva per i tanti tifosi del Cavallino che volevano una prova d'orgoglio nonostante una situazione compromessa già da tempo.