Golf, Tiger Woods ritorna alla vittoria dopo 5 anni

Tiger Woods ritorna alla vittoria dopo ben 5 anni conquistando il Tour Championship, è l'80 titolo nella sua straordinaria carriera.

Il fuoriclasse è tornato, erano trascorsi 1876 giorni dall'ultima vittoria nell'agosto 2013 al Wgc Bridgestone Invitational. Da allora un divorzio burrascoso e quattro operazioni alla schiena che ne avevano compromesso il prosieguo della carriera ad altissimi livelli, fino al rientro ad inizio anno con un livello di competitività sempre maggiore, culminata con il trionfo di ieri al Tour Championship.

All'East Lake Golf Club di Atlanta, il golfista americano è stato protagonista di un torneo straordinario con 269 colpi (65 68 65 71), 11 sotto il par staccando di due colpi Billy Horschel (271, -9) e di 4 Dustin Johnson. Finisce al ventunesimo posto l'italiano Francesco Molinari con 281 (70 75 69 67, +1). Il montepremi di 10 milioni della Fed Ex Cup è andato invece a Justin Rose, primo nella classifica a punti.

Tiger Woods conquista cosi l'80 vittoria in carriera e un assegno da 1.620.000 dollari, ora è a due titoli dal record di Sam Snead. Grazie a questo successo, arriva nel migliore dei modi alla Ryder Cup, che prenderà il via venerdi 28 settembre a Le Golf National di Parigi, un'ottima notizia sia per la squadra americana che per tutto il mondo del golf.