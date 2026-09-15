Tensione Russia-Nato, caccia italiani abbattono un drone nello spazio aereo lituano. E una fregata di Mosca sfiora con due bengala un elicottero danese

Salgono le tensioni tra Nato e Russia. Un drone di Mosca è stato intercettato da caccia italiani nei cieli della Lituania e una fregata del Cremlino ha lanciato due razzi di segnalazione nelle acque di confine tra la Federazione e la Danimarca, sfiorando un elicottero di Copenhagen. Intanto, pare che l’annunciato accordo sulla tregua energetica tra i due Paesi in guerra non abbia ancora avuto il via libera del presidente russo Vladimir Putin.
Fregata russa lancia due bengala e sfiora un elicottero danese
Nuove tensioni tra Russia ed Europa/Nato: una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l’esercito del Paese nordico, membro della Nato, come riporta il Copenhagen Post. L’elicottero stava svolgendo una missione di routine per fotografare la nave russa, ha riferito il Comando della Difesa danese. Copenaghen convocherà l’ambasciatore russo per discutere dell’incidente, ha preannunciato separatamente all’emittente TV2 il ministro della Difesa Jeppe Bruus.
Vilnius, drone in nostro spazio aereo abbattuto da caccia italiani
Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della Nato. Lo ha riferito su X il presidente lituano Gitanas Nauseda, ringraziando “il personale alleato per la loro pronta risposta”. “Le Forze Armate lituane e i piloti italiani impegnati nella missione di difesa aerea della Nato hanno dimostrato una risposta rapida e responsabile”, ha dichiarato il ministero della Difesa di Vilnius. “Intorno alle 00:20, i caccia italiani sono decollati da Siauliai e hanno abbattuto un drone identificato nello spazio aereo lituano”, hanno informato le forze armate lituane, “sono stati ritrovati dei detriti e l’area è stata messa in sicurezza”. “Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della Nato, la Lituania difenderà il suo spazio aereo”, ha aggiunto Nauseda.
Mosca: Colpite infrastrutture ferroviarie nell'ovest
“Nell’Ucraina occidentale sono proseguiti gli attacchi contro le infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei”, ha annunciato stamattina il Ministero della Difesa russo, senza fornire ulteriori dettagli. I droni hanno preso di mira anche un centro logistico a Velyka Balka, nella regione di Odessa, dove, secondo il ministero, era stoccato “equipaggiamento militare proveniente dall’estero”, nonche una nave mercantile e un traghetto “utilizzati per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei” nel vicino porto di Chernomorsk.
Kiev: Intercettati quasi tutti 200 droni russi lanciati nella notte
Secondo l’aeronautica militare ucraina, 187 dei 200 droni russi lanciati tra le 18:00 di lunedi e le 8:00 di martedi, ora di Kiev, sono stati intercettati o deviati tramite disturbo elettronico. Sette siti sono stati colpiti e detriti sono caduti su altri tre, ha aggiunto l’aeronautica, senza specificarne l’ubicazione ne segnalare danni. Non e stato specificato il numero di droni a reazione utilizzati.
Mosca: Oltre 200 droni d Kiev intercettati nella notte
Duecentoventidue droni ucraini sono stati intercettati durante la notte in Russia, Crimea e sul Mar Nero, ha annunciato il ministero della Difesa russo, aggiungendo di non aver mai segnalato alcun impatto. Danni sono stati segnalati a Taganrog, nell’oblast di Rostov, dove e stato danneggiato un magazzino appartenente al rivenditore online Ozon, e presso la raffineria di Syzran nella regione di Samara.
Raid russi su regione Zaporizhzhia: almeno due
Due persone sono morte e un’altra e rimasta ferita a seguito di raid aerei russi nella citta di Zaporizhzhia e nella regione circostante, ha dichiarato martedi mattina su Telegram Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare della regione di Zaporizhzhia. Le forze russe “hanno effettuato 1.095 attacchi contro 51 localita nella regione di Zaporizhzhia” nelle ultime 24 ore, ha aggiunto. Questi attacchi hanno anche causato danni materiali, tra cui a case, veicoli ed edifici agricoli, secondo la stessa fonte. A Kiev, nel distretto di Darnytskyi, una persona e rimasta gravemente ferita e ricoverata in ospedale a seguito di un attacco, ha annunciato all’alba il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko.