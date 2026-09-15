Tensione Russia-Nato, caccia italiani abbattono un drone nello spazio aereo lituano. E una fregata di Mosca sfiora con due bengala un elicottero danese

Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della Nato. Lo ha riferito su X il presidente lituano Gitanas Nauseda, ringraziando “il personale alleato per la loro pronta risposta”. “Le Forze Armate lituane e i piloti italiani impegnati nella missione di difesa aerea della Nato hanno dimostrato una risposta rapida e responsabile”, ha dichiarato il ministero della Difesa di Vilnius. “Intorno alle 00:20, i caccia italiani sono decollati da Siauliai e hanno abbattuto un drone identificato nello spazio aereo lituano”, hanno informato le forze armate lituane, “sono stati ritrovati dei detriti e l’area è stata messa in sicurezza”. “Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della Nato, la Lituania difenderà il suo spazio aereo”, ha aggiunto Nauseda.