Icardi, la svolta ad un passo: adesso il Napoli è più vicino

La svolta sembra ormai prossima: Mauro Icardi e il Napoli si avvicinano sempre di più.

La chiusura del mercato si avvicina e sembra sempre più delinearsi il futuro di Icardi. Se il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma ha di fatto escluso una delle possibili pretendenti al bomber argentino, a questo punto restano in corsa soltanto Napoli e Juventus.

Proprio il Napoli è al momento quello avvantaggiato nella corsa a Maurito. Secondo quanto rivelato da SkySport i partenopei mettono sul piatto 60 milioni, cifra assai gradita in casa Inter che consentirebbe di rientrare quasi interamente dell'operazione Lukaku. Un forcing quello azzurro divenuto sempre più forte negli ultimi giorni, testimoniato dall'ultimo contatto telefonico tra Aurelio De Laurentiis e Wanda Nara, in cui il patron ha ribadito la centralità di Icardi nel progetto azzurro, fornendo un'apertuta importante sui diritti d'immagine, forse lo scoglio principale nell'affare dopo la volontà del giocatore. In parte i diritti sarebbero condivisi tra lui e la società partenopea, mentre altri (come quello della Nike) resteranno di proprietà dell'attaccante fino alla naturale scadenza del contratto. Manca soltano il sì del calciatore, che ha sempre messo in cima l'opzione Juventus.

È noto da tempo l'interesse per Icardi dei bianconeri con i contatti sempre più frequenti negli ultimi mesi tra Fabio Paratici e Wanda Nara. Le evidenti difficoltà del mercato in uscita, prima il rifiuto di Higuain di andare alla Roma e poi la volontà di Paulo Dybala di restare a Torino, stanno complicando e non poco i piani della dirigenza bianconera. Proprio la posizione dell'attaccante argentino non ancora definita, potrebbe essere decisiva, con la possibile cessione al Paris Saint-Germain, operazione che consentirebbe il rilancio decisivo su Icardi. L'ultima possibilità prima della soluzione più clamorosa, lo scambio Icardi-Dybala, soluzione al monento esclusa dalla Juventus, ma che farebbe sorridere il bilancio, una tentazione che potrebbe diventare sempre più forte negli ultimi giorni di mercato.

