Matuidi: "Cori razzisti a Cagliari". Il club sardo: "Ti chiediamo scusa"

leri sera la Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto per 1-0 contro un bel Cagliari che però ha messo in seria difficoltà i campioni d'Italia in carica. Se i rossoblù, in campo, si sono comportati egregiamente, lo stesso non si può dire per alcuni suoi tifosi che si sono esibiti nei soliti cori razzisti nei confronti del centrocampista bianconero Blaise Matuidi che sui social si è sfogato per l'accaduto: "Oggi ho assisitito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l'odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi. Il calcio è un modo per diffondere l'uguaglianza, la passione e l'ispirazione ed è questo per cui sono qui. Pace".

Victime de propos racistes lors du match Cagliari - Juventus, je ne peux laisser passer cela sans réagir https://t.co/Z78HWxgi1d pic.twitter.com/dqY31mEoug — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) 6 gennaio 2018

Il Cagliari, però, si è comportata davvero egregiamente visto che sempre sui social ha voluto chiedere scusa a Matuidi per quanto accaduto: "Sei un grande giocatore. Esempio per i giovani. Ci scusiamo se sei stato insultato alla Sardegna Arena per il colore della tua pelle. Il razzismo non ha niente a che fare con il popolo sardo. Solo l'ignoranza può spiegare certi comportamenti. Rispetto"

Tu es un joueur énorme. Exemple pour les jeunes. Nous désirons nous excuser avec toi si tu as été insulté à la Sardegna Arena pour la couleur de ta peau. Le racisme n'a rien à voir avec le peuple sarde. Seulement l'ignorance peut expliqué certains comportements. Respect.

— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 7 gennaio 2018

Anche il Psg, però, ex squadra del centrocamista della Juventus ha voluto esprimere la sua solidarietà, sempre sui social, al suo ex [[ calciatore: “La famiglia del PSG è con te Blaisou”.

La famille Paris Saint-Germain est avec toi Blaisou ! https://t.co/6x39tOnbDT — PSG Officiel (@PSG_inside) 7 gennaio 2018

]]