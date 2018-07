Il Real Madrid cancella Cristiano Ronaldo: nella foto di gruppo manca solo il portoghese

Cristiano Ronaldo sta facendo sognare i tifosi della Juventus con il club bianconero che è sempre più vicino all'ingaggio di uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Questa operazione, inaspettata e lampo, potrebbe dare grande slancio alla Vecchia Signora ma anche al calcio italiano che acquisterebbe nel suo campionato un grandissimo giocatore. A confermare come Cristiano sia sempre più lontano dal Real ci ha pensato lo stesso club pubblicando su Twitter una foto delle nuove divise ma senza il portoghese:

Secondo la stampa italiana e spagnola Cristiano Ronaldo sbarcherà a Torino sabato sette luglio, dopodomani, e la presentazione potrebbe avvenire la prossima settimana. Nel frattempo anche il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e l'amministratore delegato Beppe Marotta sono partiti per Madrid per definire i dettagli con il Real ma anche con l'entourage del calciatore portoghese. Infine, anche in Portogallo, danno già per fatto l'affare con Record che snocciola le cifre: 100 milioni di euro per il cartellino più un contratto quadriennale al giocatore da 30 miloini di euro netti a stagione. Manca ancora pochissimo e ci sarà la tanto attesa fumata bianca che sancirà il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: i tifosi bianconeri non vedono l'ora di vedere l'asso di Funchal all'opera con la maglia della Vecchia Signora.