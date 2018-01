Sigarette, bestemmie e alcol: il Capodanno di Nainggolan

Capodanno sopra le righe per Radja Nainggolan. Il giocatore della Roma ha infatti organizzato una festa per salutare il nuovo anno e ha mostrato le immagini della festa su Instagram con una diretta. I fan del giallorosso si sono subito scatenati rendendo virale il video. Di fatto Nainggolan è apparso, per sua stessa ammissione, "ubriaco fradicio" mentre fumava sigaretta. Poi qualche parola fuori posto con qualche bestemmia. In pochi istanti la diretta apparsa sui social ha fatto rapidamente il giro del web. Il centrocampista della Roma ha poi messo nel mirino i giornalisti passando all'attacco: "Anche a Capodanno pensate a fare le notizie. Auguro un buon anno a tutti tranne a quelli, ma fatevi una vita". Finora la società giallorossa è rimasta in silenzio senza rilasciare dichiarazioni. È molto probabile, però, che i dirigenti della Roma possano chiedere un incontro al giocatore. Nainggolan infatti dovrà partecipare alla seduta di allenamento della Roma e lì potrebbe scattare un chiarimento. I social dei giocatori in questo momento sono molto monitorati sia dai tifosi che dalle stesse società. Basta un passo falso per inciampare in qualche sanzione da parte dei club. Per Nainggolan non è la prima volta. Già in passato aveva usato toni accesi sui social che avevano attirato critiche sul giocatore.