Taylor Mega non è più single? Ci sarebbero foto inequivocabili

Tra i tanti ospiti della prima puntata di Pomeriggio5, nella parte dedicata all'intrattenimento Barbara d'Urso ha ospitato Taylor Mega, l'influencer che per tutta l'estate ha fatto molto discutere per le sue foto hot, la presunta relazione con il milionario Hormoz Vasfi e per l'amicizia particolare con Erica Piamonte.

La bionda friulana era stata annunciata in studio per raccontare la verità sulla sua situazione sentimentale con l'imprenditore iraniano. Da qualche tempo Taylor Mega si dichiara single, ma la presenza di Riccardo Signoretti ha scombinato i piani. Il direttore di alcuni dei settimanali di costume più letti ha rivelato una “notizia choc” che riguarderebbe proprio Taylor Mega e alcuni baci appassionati. Pare che sul tavolo del giornalista siano arrivate alcune foto inequivocabili dell'influencer in compagnia di una persona misteriosa “ che viene da lontano ” stando a quanto ha riferito Signoretti.

Se in un primo momento Taylor Mega non ha esitato a dichiararsi single, dopo la bomba sganciata dal direttore ha avuto qualche momento di esitazione. La ragazza ha ammesso di vedersi con una persona ma di non aver voluto dichiarare ancora nulla pubblicamente. Tiene nascosta la sua frequentazione perché prima vuole sincerarsi che ci possano essere le basi per costruire qualcosa di serio.