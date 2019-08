“My girlfriend” così Taylor Mega parla di Erica Piamonte e scatena il web

Taylor Mega è abituata a scioccare i fan, oltre che a farli innamorare, ma la foto postata oggi insieme alla gieffina Erica Piamonte ha veramente scatenato un putiferio. Le due sono in vacanza a Capri e si sono fatte fotografare a seno nudo.

Non un semplice topless, le due si coprono con una mano soltanto un seno e l’altro è coperto perché sono letteralmente “attaccate”. Un segno di unione che viene confermato dalla semplice didascalia dell'immagine: “ My Girlfriend ”.

Che Mega e Erica abbiamo deciso di intraprendere una storia d’amore? Non è ben chiara la cosa, certo è che già dalla casa del Grande Fratello, dove Taylor è stata ospite, tra di loro non sono mancati gesti intimi, anche perché Erica non ha mai nascosto la sua bisessualità.

E anche fuori dalla casa di Cinecittà, le due sono rimaste molto amiche tanto da farsi fotografare spesso insieme sui social, o di lasciarsi sulle rispettive bacheche teneri messaggi. Fino ad ora però, le due avevano detto di essere solo grandi amiche, anche se i rispettivi follower hanno sempre pensato che tra di loro ci fosse del tenero, ma ora la frase di Megan cambia le carte in tavola.

E anche i follower ne vogliono sapere di più: “ Ma siete insiem e?” scrive un ragazzo, “ Scusa ma non è giusto, e io? ” si lamenta un altro, e anche Erica scrive sulla bacheca di Mega dicendo: “I’m soooo lucky ”.

Ma se si Erica si conoscevano i gusti sessuali, la stessa cosa non si può dire di Taylor che alla domanda di alcuni fan tempo fa, sul fatto che potessero piacerle le donne aveva risposto: “ Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne, Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età , Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo. Potrei innamorarmi di una persona con molti più anni di me come di un ragazzino di 18 anni ”.

Inoltre al momento Mega è single avendo smentito la relazione con il ricchissimo imprenditore iraniano Hormoz Vasfi, con cui aveva trascorso qualche giorno di vacanza, e che molti dicono essere il motivo del suo elevatissimo standard di vita. Ma pare che così non sia, e che quindi al momento Taylor è libera di amare e di innamorarsi di chiunque, anche di Erica.