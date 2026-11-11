Incidente choc per l’atleta russa Maria Shurochkina: lotta tra la vita e la morte, cosa è successo

Un incidente domestico dalle ripercussioni gravissime. La campionessa olimpica russa di nuoto artistico Maria Shurochkina, 31 anni, sta lottando tra la vita e la morte dopo aver riportato gravi ustioni a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento di Mosca. La due volte medaglia d’oro olimpica e undici volte campionessa del mondo è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo un incidente che ha coinvolto un caminetto a bioetanolo.

Le condizioni dell’atleta

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun e dal canale di notizie russo Mash, Shurochkina avrebbe riportato ustioni estese in diverse parti del corpo destando preoccupazione tra i medici per le possibili complicazioni che potrebbero mettere a rischio la sua vita. L’incidente sarebbe avvenuto all’interno dell’attico con quattro camere da letto di Shurochkina, situato al 17° piano di un edificio residenziale nella zona ovest di Mosca.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dai media, l’ex stella del nuoto sincronizzato stava tentando di riempire un caminetto a bioetanolo quando i vapori infiammabili si sono improvvisamente incendiati con le fiamme che si sono propagate ai suoi vestiti, causandole gravi ustioni. Shurochkina è stata poi trovata nella tromba delle scale dell’edificio, mentre urlava di dolore e chiedeva disperatamente aiuto.

Trasportata d’urgenza all’Istituto di ricerca per le emergenze Sklifosovsky di Mosca, le sue condizioni, inizialmente descritte come “moderate”, sono poi peggiorate fino a diventare “gravi”, secondo quanto riportato dal canale Telegram russo Mash. Secondo i referti medici citati dai media russi, Shurochkina avrebbe riportato ustioni alla testa, al collo, al torace, all’addome, alle braccia e alle mani. In questa fase molto delicata, i medici la stanno monitorando attentamente per individuare eventuali complicazioni associate alle gravi ustioni, tra cui shock da ustione, disidratazione e infezioni. Le ustioni gravi possono causare una significativa perdita di liquidi e danni alla barriera protettiva della pelle, aumentando il rischio di infezioni e altre emergenze mediche.

La carriera di Shurochkina

Un’atleta di successo conosciuta in tutto il mondo per il suo talento e le vittorie conquistate nel nuoto artistico, precedentemente conosciuto come nuoto sincronizzato. La sua prima medaglia d’oro alle Olimpiadi è arrivata a Rio de Janeiro nel 2016 per poi conquistarne un’altra alle Olimpiadi di Tokyo del 2021. L’atleta russa ha conquistato anche ben 11 titoli mondiali con un importante riconoscimento nazionale in Russia. Nel 2016, il presidente russo Vladimir Putin le ha conferito l’Ordine dell’Amicizia in riconoscimento dei suoi successi sportivi. Successivamente, nel 2021, ha ricevuto l’Ordine d’Onore per i suoi continui successi a livello internazionale.

La vita dopo il nuoto

Dopo essersi ritirata dal nuoto agonistico quattro anni fa, Shurochkina è diventata un’artista, partecipando a elaborate produzioni teatrali acquatiche e intraprendendo una carriera nella danza. All’inizio di quest’anno, si è esibita nel prestigioso Palazzo di Stato del Cremlino di Mosca in una spettacolare produzione coreografata dal ballerino Ildar Gainutdinov.

“Mi sentivo come una bambina smarrita che non sapeva dove andare o cosa fare dopo”, ha dichiarato a proposito del suo ritiro dallo sport di alto livello.