Sono settimane di cambiamenti nel panorama dello sport milanese. Nel calcio è stato presentato l’atteso progetto del nuovo stadio di Milan e Inter; nella pallacanestro l’Olimpia ha esonerato l’uomo del triplete Peppe Poeta per affidare nuovamente la squadra a Luca Banchi, dieci anni dopo l’ultima volta. Nel football americano è nata la nuova realtà dei Dukes Milano, frutto della fusione tra Seamen e Rhinos, mentre nell’hockey è arrivato l’esonero di coach Doug Shedden. Dopo un ottimo avvio, l’Hockey Club Milano si è infatti arenato: la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite ha fatto scivolare i meneghini al decimo posto, ultimo utile per accedere ai playoff. Il bilancio di Shedden, dopo 22 partite, è di 8 vittorie, 4 sconfitte ai tempi regolamentari e 10 ko senza punti.

Decisivi gli ultimi due stop consecutivi contro i Vienna Capitals, che hanno portato alla separazione con il tecnico canadese. «Una decisione difficile, presa nell’interesse a lungo termine del club», ha spiegato il presidente Christof Leitner, ringraziando l’allenatore per il contributo alla costruzione della nuova società. L’assistente Pekka Kangasalusta assume subito la guida ad interim e debutterà mercoledì 25 novembre contro il Villach. La speranza è che il cambio in panchina produca una scossa come quella arrivata all’Olimpia con Banchi: due vittorie consecutive in Eurolega hanno ridato fiducia alla squadra e riportato entusiasmo tra i tifosi del Forum.