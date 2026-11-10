A Bologna liceo occupato contro il preside ma studenti, docenti e genitori si ribellano: “Dittatura di una minoranza”

Le occupazioni continuano a tenere banco nei licei italiani ormai da settimane. È da ottobre, quindi da poco dopo la riapertura dei cancelli dopo la pausa estiva, che per un motivo o per un altro i collettivi annunciano le occupazioni, tutto a scapito del programma ministeriale e degli studenti che, al contrario, vorrebbero entrare a scuola e seguire regolarmente le lezioni. Bologna non fa certo eccezione, anzi, è una delle città in cui le occupazioni sono più dure e da qualche giorno il protagonista è il liceo Minghetti, simbolo della città. In questa scuola la mobilitazione va avanti pressoché ininterrottamente dal primo giorno di scuola, quando è stato appeso il fantoccio del ministro Giuseppe Valditara.

Si sono mossi i docenti e il personale scolastico, circa 50 professionisti secondo i quali si tratta di “una modalità di protesta che lede il diritto all’istruzione e impedisce il regolare svolgimento delle attività”. A loro si sono aggiunte anche le voci della maggioranza degli studenti: “Quando mi è stato impedito di entrare a scuola mi sono sentita molto male: mi hanno tolto qualcosa che mi spettava. Quello che sta accadendo è ingiusto: ci vengono imposte decisioni e ne subiamo le conseguenze”. Stessa posizione da parte dei genitori, i quali sottolineano che “stiamo subendo la dittatura di una minoranza assoluta: un 10% contro il 90% che vuole entrare in classe e studiare. La maggioranza è stufa di questi studenti che danno ordini”.

Ma mentre la coalizione civica si è schierata al fianco degli occupanti, sostenendo che “siamo sempre pronti a lamentarci dei giovani. Poi, quando incontriamo ragazze e ragazzi che rivendicano il proprio diritto al dissenso, li mettiamo in contrapposizione con l’istituzione che dovrebbe rappresentarli e proteggerli”, dall’altra parte Fratelli d’Italia, con l’europarlamentare Stefano Cavedagna, rimarca che “è “grave vedere chi dovrebbe rappresentare le istituzioni, come Larghetti, che aizza gli occupanti del Minghetti dicendo che vanno ascoltati mentre mettono in atto gesti violenti ed impediscono le lezioni da giorni”. Tutto questo caos è stato voluto dagli studenti per ottenere le dimissioni del dirigente scolastico, a loro non gradito perché la sua gestione punta a “reprimere e sanzionare i ragazzi che si mobilitano”.