Addio a Toni Capuozzo, volto rassicurante degli scenari di guerra più drammatici

Giornalista, inviato di guerra, scrittore e conduttore televisivo, Antonio Capuozzo, più noto come Toni, si è spento a 77 anni. È stato per quasi mezzo secolo una delle voci più riconoscibili e autorevoli del giornalismo italiano. Nato a Palmanova da padre napoletano e madre triestina il 7 dicembre 1948, cresciuto in una terra di confine che ha segnato per sempre il suo sguardo sul mondo, si è laureato in Sociologia all’Università di Trento. È stato il volto rassicurante degli scenari di guerra più cruenti degli anni 90, il narratore delle periferie del mondo. Dopo una giovinezza di militanza politica prima nel Pci, poi in Lotta Continua, e lavori saltuari, ha iniziato a scrivere sul quotidiano Lotta Continua alla fine degli anni 70, occupandosi soprattutto di America Latina. È diventato giornalista professionista nel 1983 e negli anni ha collaborato tra gli altri con Reporter, Panorama Mese ed Epoca

Tuttavia, è in televisione che Capuozzo ha costruito la sua firma iconica. Dopo le esperienze a Mixer di Giovanni Minoli e a L’istruttoria di Giuliano Ferrara, è approdato alle reti Mediaset. Da inviato ha seguito le guerre dell’ex Jugoslavia, la Somalia, l’Afghanistan, l’Iraq, il Medio Oriente e nel 2004, nei pressi di Najaf, è stato sequestrato insieme alla troupe del Tg5 da miliziani mahdisti. Il suo stile era sobrio, mai enfatizzato: preferiva raccontare le vite spezzate, i bambini, le donne, i sopravvissuti entrando nell’intimo, quasi sussurrando. Durante l’assedio di Sarajevo, in un ospedale pediatrico incontrò un bambino di pochi anni, Kemal, che aveva perso una gamba. Capuozzo e l’operatore Igor lo portarono via, nascosto sotto il giubbotto, e lo accolsero in famiglia in Italia. Lo ha sempre definito “il mezzo figlio”, ed è rimasto con loro per alcuni anni prima di tornare in Bosnia, ma il loro legame non si è mai interrotto.

0 of 36 Toni Capuozzo Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook (EDOARDO CHIAPPINO) Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo Toni Capuozzo Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook Toni Capuozzo facebook ++ E' morto Toni Capuozzo, aveva 77 anni ++ Toni Capuozzo posa per i fotografi in occasione della presentazione alla stampa dei programmi d'informazione di Retequattro per l'autunno, Milano, 4 settembre 2013. Il giornalista condurrà il programma di reportages "Terra", giunto alla 14° edizione, in onda dal 7 ottobre ogni lunedì in seconda serata sul canale Mediaset. ANSA / MATTEO BAZZI (MATTEO BAZZI / Z57/ANSA) ++ E' morto Toni Capuozzo, aveva 77 anni ++ Il giornalista Tony Capuozzo nell'Aula di Palazzo Madama durante la cerimonia della decima edizione del premio Guido Carli, Roma, 10 maggio 2019. ANSA/CLAUDIO PERI (CLAUDIO PERI / Z85/ANSA) ++ E' morto Toni Capuozzo, aveva 77 anni ++ 20020403 - ROMA - POL: MO: BETLEMME; GIORNALISTI LIBERATI. Toni Capuozzo in collegamento audio-video in diretta con l' edizione del Tg5 di questa sera, sullo sfondo di una veduta di Betlemme, dopo essere stato liberato, con altri giornalisti italiani, dal convento dei francescani di Betlemme, dove i sei sono rimasti bloccati per piu' di 24 ore. CANALE 5-TG5 / ANSA / PAL (CANALE 5-TG5/ANSA) Convention Forza Italia IPA65404257 - Paestum - Convention Forza Italia .Nella foto: Toni Capuozzo (Felice De Martino / ipa-agency.net/Felice De Martino FTG/Fotogramma) 20 anni del tg5 - speciale "Terra" © Piergiorgio Pirrone - LaPresse 04-01-2012 Roma Speciale di "Terra". 20 anni del tg5. Nella foto: Clemente Mimun, Enrico Mentana, Toni Capuozzo (Piergiorgio Pirrone/LaPresse) Un premio e una mostra fotografica in memoria di Almerigo Grilz Francesca Caruso Gian Micalessin Ignazio La Russa Fausto Biloslavo e Toni Capuozzo alla presentazione del Premio Giornalistico 'Almerigo Grilz' e inaugurazione della mostra 'Gli Occhi della Guerra' a Palazzo Lombardia, Milano 20 Maggio 2024 ANSA/MATTEO CORNER (Matteo Corner/ANSA) CALENDARI: PER I SOLDATI DEL TERZO MILLENNIO IL 'CALENDESERCITO 2006' 20051124 - ROMA -CRO- CALENDARI: PER I SOLDATI DEL TERZO MILLENNIO, IL 'CALENDESERCITO 2006'- Toni Capuozzo, protagonista di una delle tavole del ' Calendesercito 2006', presentato questa mattina a Roma. Il calendario di quest'anno dedicato ai protagonisti del nuovo esercito e' articolato con una prefazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Filiberto Cecchi, e in 12 tavole che riportano fotografie e testimonianze di giornalisti professionisti, corrispondenti delle reti televisive nazionali. Completano l'opera, alcune immagini di uomini e donne in divisa.Il calendario e' firmato da Pino Settanni. ANSA/PAT (ANSA/ANSA)

Dal 2000 al 2017 ha condotto Terra!, prima su Canale 5 e poi su Rete 4, uno spazio di approfondimento internazionale di qualità restati in tv. Fino al 2013 è stato vicedirettore del Tg5. Negli ultimi anni ha firmato speciali, tra cui quello su Sarajevo a trent’anni dall’assedio e Il sogno di una cosa sul centenario del Pci, ha condotto Mezzi Toni e, nel 2026, Giganti - I protagonisti della storia su Rete 4. Dall’aprile 2026 è presidente di Mittelfest ma ha pubblicato numerosi libri, tra cui “Il giorno dopo la guerra, Balcania. L’ultima guerra europea” e, nel 2026, Una piccola guerra. Ha curato anche un podcast per Audible sull’America Latina degli anni Ottanta.

Nell’ottobre 2026 ha annunciato pubblicamente di avere un tumore e lo ha fatto a modo, raccontando quel momento di debolezza con la stessa forza con la quale raccontava i conflitti del mondo. “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”, ha scritto sui social. Sarà ricordato come uno degli ultimi giornalisti di guerra, parte di quella generazione di cronisti che pur con la paura hanno messo il racconto davanti a tutto, perché tutti potessero conoscere e sapere. Lascia dietro di sé un’idea precisa di cosa debba essere un inviato: un testimone necessario, sobrio e capace di guardare le macerie, di vedere ancora le persone per quello che sono: esseri umani.