Addio a Toni Capuozzo, volto rassicurante degli scenari di guerra più drammatici

Giornalista, inviato di guerra, scrittore e conduttore televisivo, Antonio Capuozzo, più noto come Toni, si è spento a 77 anni. È stato per quasi mezzo secolo una delle voci più riconoscibili e autorevoli del giornalismo italiano. Nato a Palmanova da padre napoletano e madre triestina il 7 dicembre 1948, cresciuto in una terra di confine che ha segnato per sempre il suo sguardo sul mondo, si è laureato in Sociologia all’Università di Trento. È stato il volto rassicurante degli scenari di guerra più cruenti degli anni 90, il narratore delle periferie del mondo. Dopo una giovinezza di militanza politica prima nel Pci, poi in Lotta Continua, e lavori saltuari, ha iniziato a scrivere sul quotidiano Lotta Continua alla fine degli anni 70, occupandosi soprattutto di America Latina. È diventato giornalista professionista nel 1983 e negli anni ha collaborato tra gli altri con Reporter, Panorama Mese ed Epoca
Tuttavia, è in televisione che Capuozzo ha costruito la sua firma iconica. Dopo le esperienze a Mixer di Giovanni Minoli e a L’istruttoria di Giuliano Ferrara, è approdato alle reti Mediaset. Da inviato ha seguito le guerre dell’ex Jugoslavia, la Somalia, l’Afghanistan, l’Iraq, il Medio Oriente e nel 2004, nei pressi di Najaf, è stato sequestrato insieme alla troupe del Tg5 da miliziani mahdisti. Il suo stile era sobrio, mai enfatizzato: preferiva raccontare le vite spezzate, i bambini, le donne, i sopravvissuti entrando nell’intimo, quasi sussurrando. Durante l’assedio di Sarajevo, in un ospedale pediatrico incontrò un bambino di pochi anni, Kemal, che aveva perso una gamba. Capuozzo e l’operatore Igor lo portarono via, nascosto sotto il giubbotto, e lo accolsero in famiglia in Italia. Lo ha sempre definito “il mezzo figlio”, ed è rimasto con loro per alcuni anni prima di tornare in Bosnia, ma il loro legame non si è mai interrotto.
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Dal 2000 al 2017 ha condotto Terra!, prima su Canale 5 e poi su Rete 4, uno spazio di approfondimento internazionale di qualità restati in tv. Fino al 2013 è stato vicedirettore del Tg5. Negli ultimi anni ha firmato speciali, tra cui quello su Sarajevo a trent’anni dall’assedio e Il sogno di una cosa sul centenario del Pci, ha condotto Mezzi Toni e, nel 2026, Giganti - I protagonisti della storia su Rete 4. Dall’aprile 2026 è presidente di Mittelfest ma ha pubblicato numerosi libri, tra cui “Il giorno dopo la guerra, Balcania. L’ultima guerra europea” e, nel 2026, Una piccola guerra. Ha curato anche un podcast per Audible sull’America Latina degli anni Ottanta.
Nell’ottobre 2026 ha annunciato pubblicamente di avere un tumore e lo ha fatto a modo, raccontando quel momento di debolezza con la stessa forza con la quale raccontava i conflitti del mondo. “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”, ha scritto sui social. Sarà ricordato come uno degli ultimi giornalisti di guerra, parte di quella generazione di cronisti che pur con la paura hanno messo il racconto davanti a tutto, perché tutti potessero conoscere e sapere. Lascia dietro di sé un’idea precisa di cosa debba essere un inviato: un testimone necessario, sobrio e capace di guardare le macerie, di vedere ancora le persone per quello che sono: esseri umani.