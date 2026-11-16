Alberi, shopping e panettoni. Il Natale arriva sempre prima

Non abbiamo fatto in tempo a mettere via le zucche di Halloween né a tirare fuori il piumino dall’armadio, che già nelle vie si accedono le luminarie: il Natale ci piomba addosso ogni anno sempre prima, e non è solo una sensazione. A novembre ci siamo. Se scrollate qualunque social, vi sarà impossibile dribblare influencer intente a suggerire i regali più fantasiosi e inutili per genitori-fidanzati-ex amanti-fratelli acquisiti, un’orgia di consigli per gli acquisti anche avvilente: non starai pensando di comprare la solita sciarpa, vero? Lo stesso vale per i video di ricette per la vigilia o il pranzo in famiglia, piatti irrealizzabili che soddisferebbero Pantagruel. Il sintomo più chiaro del Natale in anticipo è però la rincorsa ad addobbare l’albero. La tradizione vorrebbe che fosse allestito il giorno dell’Immacolata Concezione o il primo giorno di Avvento: ma qui la faccenda si complica, perché le date in questione non le sa quasi più nessuno. E dunque liberi tutti, con un’aggravante: quella di voler arrivare per primi, tra gli amici, i colleghi, il vicino di pianerottolo. Io l’ho già fatto, e tu?

Fra tante fesserie, c’è però anche una ragione seriamente economica per la quale a novembre è già Natale ed è l’indotto che questa festività produce. L’anno scorso in Italia per i soli regali abbiamo speso circa 9 miliardi, che diventano 17 e rotti se nel calderone mettiamo anche acquisti di cibo, ristoranti e viaggi. Un fiume di soldi, per alimentare il quale fa comodo che il tempo si dilati. Se i preparativi iniziano a novembre, si comprerà in media di più, e meglio. E pazienza, dicono, che la ricorrenza si sia trasformata in un affare, che quel vecchio spirito del Natale si sia sfilacciato fra regali e panettoni. E poi la colpa non è nostra, ma addirittura di un presidente americano. L’aneddoto è curioso: fu in effetti Franklin Delano Roosevelt a cambiare il calendario per dare una mano all’economia degli Stati Uniti. Era il 1939 e l’America tentava di scrollarsi di dosso la Grande Depressione: i commercianti avevano bisogno di vendere. L’ostacolo era la data del Thanksgiving Day: si festeggiava allora l’ultimo giovedì di novembre, che quell’anno cadeva il 30. Per tradizione, fino a quel giorno non si potevano esporre nelle vetrine oggetti natalizi. Con un decreto, Roosevelt anticipò la festa al 23, sollevando una polemica colossale, poi nel 1941 una legge portò il Ringraziamento al quarto giovedì di novembre.

Oggi i segnali inequivocabili del cosiddetto Christmas creep, «l’avanzare strisciante del Natale», sono due: il martellamento in ogni dove della celeberrima canzone di Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You e, a Milano, l’inaugurazione della vetrina addobbata della pasticceria Marchesi, in Galleria. La gente aspetta in fila che si aprano le tende e applaude a tanta ghiotta meraviglia. Una sola speranza: che un Natale lungo due mesi sia almeno anche un lungo tempo migliore.