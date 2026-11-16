Barbero va a lezione dagli occupanti, ma cambia sede: è bufera a Torino

La lezione sulla guerra si farà, ma lontano da Palazzo Nuovo. Alessandro Barbero cambia sede e l’appuntamento organizzato dai collettivi universitari di Torino si sposta nella Main Hall del Campus Luigi Einaudi, oggi alle 16. Una decisione annunciata ieri sera dagli studenti, mentre questa mattina si è conclusa l’occupazione del polo umanistico. Le polemiche, però, non si sono esaurite.

A dividere è soprattutto la scelta dello storico di accettare l’invito degli occupanti. Il costituzionalista Ugo Mattei ha espresso apprezzamento per la disponibilità iniziale di Barbero: “Mi ero molto stupito, favorevolmente, che avesse il coraggio di agire in uno spazio occupato”, riporta il Corriere. Di tutt’altro avviso Luigi Silvano, promotore di una raccolta firme per liberare l’ateneo che ha raggiunto 500 adesioni. Secondo il docente, l’eventuale autorizzazione dell’iniziativa rappresenterebbe “l’ennesimo pessimo segnale di accondiscendenza” nei confronti degli occupanti. Silvano denuncia inoltre la disparità di trattamento rispetto alle procedure necessarie per ottenere gli spazi universitari.

Resta aperta anche la questione dei danni. L’Università sta verificando le conseguenze dell’occupazione, dalle scritte sui muri agli interventi di pulizia. Al Campus Einaudi è stato inoltre segnalato il furto di venti computer custoditi in un magazzino. Sul cambio di sede pesano diverse ipotesi. Alcuni docenti evocano anche l’incidente di giovedì notte, quando due writer sono precipitati dalla facciata di Palazzo Nuovo. Lorenzo Perris, 34 anni, è ricoverato al Cto con diverse fratture; più gravi le condizioni di Dimitri Zanelli, 36 anni, ricoverato al San Giovanni Bosco.

Barbero, intanto, sceglie il silenzio: “Mi spiace, preferisco non rilasciare interviste”. I collettivi – dopo le feste registrate venerdì e sabato, senza dimenticare la cena a base di polenta e vin brulè di ieri – hanno già annunciato una nuova assemblea per martedì, questa volta al Campus Einaudi.