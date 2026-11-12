Il cordoglio del mondo politico per la scomparsa di Capuozzo

Il mondo politico e del giornalismo italiano, dal presidente del Senato Ignazio La Russa all’ormai ex direttore del tg La7 Enrico Mentana, ricordano la figura di Toni Capuozzo.

Ignazio La Russa lo definisce “una voce autorevole, un cronista coraggioso e un testimone attento dei grandi avvenimenti della storia contemporanea”. E sottolinea: “Attraverso i suoi reportage, in particolare dai teatri di guerra, ha raccontato con passione, sensibilità e rigore professionale le tragedie e le contraddizioni del nostro tempo, offrendo sempre uno sguardo profondamente umano sulle vicende che ha seguito”. Il presidente del Senato conclude il messaggio porgendo le condoglianze “alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene esprimo”. Anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha ricordato il giornalista di Mediaset: “Con tristezza apprendo della scomparsa di Toni Capuozzo. Ha raccontato i fatti sul campo, affrontando teatri di guerra, con coraggio e professionalità, per cercare la verità. I suoi scritti e i suoi servizi sono e rimarranno testimonianze preziose. Ai familiari e ai colleghi - conclude il presidente del Senato - rivolgo la mia più sincera vicinanza”.

Per il vicepremier Matteo Salvini, “ci lascia un giornalista coraggioso, ma soprattutto un uomo libero. Di questi tempi, una rarità. Buon viaggio - scrive sui social - Toni”. Anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida si unisce nel ricordo e dice: “Con il suo impegno, la sua sensibilità e la sua capacità di raccontare il mondo ha lasciato un segno indelebile nel giornalismo italiano. Alla famiglia, agli amici e ai colleghi rivolgo le mie più sentite condoglianze”. La Difesa esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa di Toni Capuozzo, giornalista, scrittore e storico inviato di guerra della televisione italiana. “Dall’ex Jugoslavia alla Somalia, dall’Afghanistan all’Iraq - si legge sul profilo X del ministero - ha raccontato le missioni internazionali delle nostre Forze armate e i conflitti da vicino, dando voce alle storie e alle sofferenze di chi li viveva”. E ancora: “Con uno sguardo lucido e indipendente, ha saputo andare oltre la cronaca per raccontare le persone e testimoniare, attraverso le loro esperienze, la complessità della guerra e il suo costo umano. Un amico ma soprattutto una persona alla quale tutta la Difesa è legata da stima e affetto. Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga la vicinanza di tutta la Difesa. Ci mancherai!”.

Da Montecitorio arrivano le condoglianze del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami: “Esprimo sincero cordoglio per la scomparsa di Toni Capuozzo, uno dei più autorevoli e apprezzati protagonisti dell’informazione italiana. Un grande professionista che ha raccontato con competenza, sensibilità e straordinaria umanità alcuni dei conflitti più drammatici della storia contemporanea, dando voce soprattutto a chi ne subiva le conseguenze”. Bignami, poi, conclude: “Spirito libero, mai banale e lontano dal conformismo, ha fatto dell’indipendenza di giudizio e dell’onestà intellettuale i tratti distintivi della sua carriera. L’informazione italiana perde una voce preziosa e un esempio di giornalismo autentico”. Il presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, il forzista Maurizio Gasparri, invece, si dice molto rattristato per la scomparsa del noto cronista il cui “stile narrativo, le sue testimonianze sugli scenari più complessi, i racconti della recente storia italiana fanno parte delle migliori pagine del giornalismo e della televisione”. Gasparri ricorda “la generosità con cui accettò il nostro invito a Paestum dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, a cui ha dedicato dei bellissimi servizi televisivi, quando abbiamo avviato un’opera di rilancio di Forza Italia”. Ma non solo. “Toni Capuozzo venne, portò la sua testimonianza e ci ha aiutato in un momento in cui molti davano Forza Italia per finita mentre proprio da quell’incontro in Campania cominciò una conferma di presenza importante negli scenari della politica italiana”, aggiunge Gasparri che lo ricorda come “un amico che c’è stato vicino in un momento di grande impegno”.

“Ci ha lasciati Toni Capuozzo, un grande giornalista che ha attraversato il mondo per raccontare le guerre, dando voce alle persone e alle storie spesso dimenticate, senza mai perdere il legame con le sue radici friulane”, scrive su Facebook il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga che ha posto l’accento sulle sue origini friulane. “Nato a Palmanova, ha portato con sé il Friuli Venezia Giulia lungo tutta la sua straordinaria carriera”, sottolinea ricordando che “solo pochi mesi fa ci ha onorati accettando la Presidenza di Mittelfest, impegno che lo ha visto sino all’ultimo coinvolto con passione ed entusiasmo”. Fedriga, infine, conclude: “Oggi lo salutiamo con affetto, stima e profonda tristezza. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”. Dello stesso tenore è la dichiarazione del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto: “La scomparsa di Toni Capuozzo lascia un grande vuoto nel giornalismo italiano e nella comunità friulana. Un professionista di valore, che ha raccontato i conflitti più drammatici del nostro tempo con coraggio, sensibilità e profonda umanità. Il suo legame con il Friuli è sempre stato fortissimo”. E ancora: “Nel 1976, dopo il terribile terremoto, partecipò ai primi soccorsi tra le macerie di Gemona, condividendo il dolore e la forza di una comunità che seppe rialzarsi. Un attaccamento alla propria terra che ha dimostrato fino all’ultimo. Ricordo con emozione uno dei nostri ultimi incontri, quando accettò con grande entusiasmo l’incarico di presidente del Mittelfest. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze”.

L’europarlamentare Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Partito Democratico, dichiara: “La morte di Toni Capuozzo è una grande perdita per il giornalismo italiano”. Ruotolo lo definisce “uno dei più grandi inviati di guerra della televisione italiana” che “ha raccontato i conflitti che hanno segnato gli anni Novanta, dalla tragedia dei Balcani alla Somalia, fino alle guerre in Afghanistan e in Iraq” ed “è stato soprattutto uno straordinario narratore”. Ruotolo, poi, aggiunge: “Aveva la capacità rara di raccontare la guerra attraverso le persone, le loro storie, le loro sofferenze. Di portare nelle case degli italiani non soltanto le immagini dei conflitti, ma anche la loro umanità. Con lui scompare un protagonista di una stagione importante del giornalismo televisivo italiano, un professionista che ha saputo lasciare un segno profondo nel nostro mestiere”. Ruotolo, infine, conclude: “A nome della comunità del Partito democratico esprimiamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, alle colleghe e ai colleghi che hanno condiviso con lui tanti anni di lavoro, in particolare nella grande famiglia di Mediaset. Ciao Toni”. Decisamente più sintetico il messaggio lasciato dal direttore del Tg La7, Enrico Mentana, su Facebook: “Ciao Toni, amico per sempre”. Gianni Minoli, sentito dall’Adnkronos, dice: “Era un giornalista vero, uno che credeva profondamente in quello che faceva. Ogni cosa che realizzava era di serie A. È stato un giornalista con la schiena dritta: apparteneva alla vecchia scuola, quella vera”. Minoli, poi, chiosa: “Capuozzo era una persona di grande qualità, non solo professionale ma anche umana”. Il direttore del Giornale Tommaso Cerno lo ha ricordato con una serie di tweet che ne descrivono la statura professionale e umana:

“Addio a Toni Capuozzo, volto rassicurante degli scenari di guerra più drammatici!”. E ancora: “Grazie Toni per tutto quello che mi hai insegnato. Ciao amico mio! Ciao maestro Capuozzo, grande giornalista e soprattutto grande uomo!”. E, infine: “Toni Capuozzo e il bambino salvato a Sarajevo: la storia di Kemal, nascosto sotto un giubbotto antiproiettile”.