Toni Capuozzo e il bambino salvato a Sarajevo: la storia di Kemal, nascosto sotto un giubbotto antiproiettile

Tra le storie che hanno segnato la vita di Toni Capuozzo, scomparso oggi, quella del piccolo Kemal occupa un posto speciale. È il 1992 e il giornalista si trova a Sarajevo, dove segue come inviato la guerra in Bosnia. Durante un servizio sulle conseguenze del conflitto sui bambini, entra in un reparto dell’ospedale principale della città. Qui incontra un piccolo di pochi mesi, sopravvissuto a un’esplosione che gli ha cambiato per sempre la vita. A raccontare la vicenda era stato lo stesso Capuozzo in un’intervista pubblicata nell’aprile 1993 e nel documentario “1992-2022 - Ritorno all’Inferno”, andato in onda sul canale tematico Focus e disponibile su Mediaset Infinity. Il bambino si chiamava Kemal. Una granata era caduta vicino alla sua abitazione, nella periferia orientale di Sarajevo, uccidendo la madre e provocando l’amputazione di una gamba. Quando il giornalista lo vide per la prima volta, non si accorse subito della gravità delle ferite: il bambino era avvolto nei suoi indumenti e, nonostante tutto, sorrideva. Capuozzo tornò a Sarajevo nei mesi successivi per rivederlo. Scoprì che Kemal era stato dimesso, ma viveva con il padre in una casa vicina alla linea del fronte, esposta al fuoco dei cecchini. Le condizioni di sicurezza rendevano difficili gli spostamenti e il bambino non riusciva a raggiungere l’ospedale per ricevere le cure e la riabilitazione di cui aveva bisogno.

La fuga dalla città nascosto sotto il giubbotto antiproiettile

Fu allora che Capuozzo decise di intervenire. Dopo aver parlato con il padre e con i familiari del piccolo, il giornalista organizzò il trasferimento in Italia. Non si trattava di un viaggio ordinario: Sarajevo era assediata e i civili non potevano lasciare liberamente la città. Per superare i posti di blocco, Kemal venne nascosto nell’automobile, sotto il sedile posteriore e coperto da un giubbotto antiproiettile. Nel 2017, ripercorrendo quei momenti, Capuozzo ricordò anche le condizioni che resero possibile il passaggio: “Pioveva molto a Sarajevo quando siamo partiti, i miliziani serbi non hanno potuto vedere all’interno della vettura”. Un giornalista del New York Times, che li precedeva, li aiutò inoltre a superare i controlli, mantenendosi in contatto con loro attraverso un telefono satellitare. Kemal arrivò così in Italia, prima a Trieste e poi in Friuli. Qui poté ricevere le cure necessarie e una protesi per la gamba. Il suo trasferimento non fu soltanto un’operazione di soccorso: per Capuozzo e per la sua famiglia iniziò un legame destinato a durare nel tempo.

Cinque anni con la sua famiglia

Il bambino rimase in Italia per cinque anni, accolto nella casa del giornalista e dalla sua famiglia. Frequentò l’asilo, condividendo la quotidianità con i suoi figli. Nel tempo Capuozzo si occupò anche delle successive cure e delle protesi necessarie durante lo sviluppo. In un’intervista del 1993, il giornalista raccontò con affetto quel rapporto, spiegando che Kemal viveva con lui in affidamento. Il ricongiungimento con il padre naturale arrivò in seguito a una decisione del tribunale italiano: il bambino doveva tornare in Bosnia. Una separazione dolorosa, ma che non interruppe il rapporto costruito negli anni. Capuozzo continuò a mantenersi in contatto con lui e, nel 2017, si mobilitò nuovamente per aiutarlo quando il giovane, ormai adulto, dovette affrontare un intervento per un tumore. In quell’occasione il giornalista tornò a Sarajevo per accompagnarlo in Italia e consentirgli di essere curato. A distanza di venticinque anni dal primo viaggio, il legame tra i due era rimasto intatto.