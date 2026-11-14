Truffa del finto carabiniere, così i malviventi raggirano le loro vittime: cos’è e come difendersi

Sono numerosi i metodi utilizzati dai malviventi per ingannare le persone, impossessarsi dei loro dati sensibili e, all’occorrenza, introdursi all’interno delle loro abitazioni. Una delle truffe più utilizzate – e che purtroppo ha mietuto numerose vittime nel corso degli anni – è quella del finto carabiniere.

Uno degli ultimi episodi, finito in tragedia, si è verificato a Milano, dove quello che avrebbe dovuto essere l’ennesimo inganno ai danni di una persona fragile si è trasformato in un terribile fatto di sangue. Un uomo di 92 anni, infatti, ha perso la vita a seguito delle gravi lesioni riportate per aver cercato di opporre resistenza.

Essere a conoscenza di come funziona questa truffa è fondamentale per evitare che altri casi come questo si ripetano.

Cos’è la truffa del finto carabiniere

Si tratta di una pericolosa tecnica di manipolazione psicologica studiata ad arte per obbligare le persone a comportarsi in un determinato modo e a prendere certe decisioni. I malviventi sono soliti colpire le persone più fragili: in genere soggetti che vivono da soli, oppure persone anziane.

La truffa si basa su due aspetti:

Choc emotivo : la vittima viene messa in uno stato di agitazione e/o paura, così da non essere in grado di riflettere lucidamente. Questo la porterà ancora di più a fare affidamento sulla persona che si trova dall’altro capo del telefono o sulla porta;

: la vittima viene messa in uno stato di agitazione e/o paura, così da non essere in grado di riflettere lucidamente. Questo la porterà ancora di più a fare affidamento sulla persona che si trova dall’altro capo del telefono o sulla porta; Fiducia nelle istituzioni: chi sospetterebbe mai di qualcuno che, con tono autorevole, si presenta come carabiniere, o poliziotto? La vittima crede davvero di stare parlando con un rappresentante delle forze dell’ordine e si fida, seguendo le sue direttive.

Come funziona il raggiro

I criminali hanno un copione ben stabilito, uno schema essenzialmente strutturato in tre/quattro fasi:

La telefonata : La vittima, precedentemente scelta dai truffatori, riceve una chiamata sul telefono fisso, oppure sul cellulare. In genere l’interlocutore è un presunto maresciallo dei carabinieri, che subito suscita del panico parlando di un evento capace di generare agitazione: un parente coinvolto in un incidente, oppure un arresto;

: La vittima, precedentemente scelta dai truffatori, riceve una chiamata sul telefono fisso, oppure sul cellulare. In genere l’interlocutore è un presunto maresciallo dei carabinieri, che subito suscita del panico parlando di un evento capace di generare agitazione: un parente coinvolto in un incidente, oppure un arresto; La richiesta di denaro : Subito dopo scatta la richiesta di denaro, indispensabile per evitare al parente (un nipote, o un figlio) il carcere, oppure per risolvere altri tipi di suoi problemi. In realtà, in Italia non si esce dal carcere con cauzione, ma spesso le vittime non lo ricordano;

: Subito dopo scatta la richiesta di denaro, indispensabile per evitare al parente (un nipote, o un figlio) il carcere, oppure per risolvere altri tipi di suoi problemi. In realtà, in Italia non si esce dal carcere con cauzione, ma spesso le vittime non lo ricordano; L’arrivo a casa: Il finto maresciallo spiega alla vittima che un collega si presenterà a casa per ritirare il denaro necessario. In assenza di contanti, andranno bene anche i gioielli. In alcuni casi, il truffatore rimane al telefono con la persona prescelta, così da tenerla impegnata prima e dopo l’arrivo del collega , che potrà agire indisturbato, perlustrando la casa.

, che potrà agire indisturbato, perlustrando la casa. Isolare la vittima: Per il truffatore è fondamentale allontanare la vittima da familiari, amici o conoscenti che potrebbero intromettersi e scoprire l’inganno, ecco perché la persona che risponde al telefono viene invitata a non parlare con nessuno e a comunicare in un luogo più appartato.

Come difendersi

La prima difesa contro questo genere di truffe è proprio la consapevolezza, ecco perché è importante conoscere come agiscono i ladri. Oltre ciò, le autorità raccomandano sempre di ricordare che: