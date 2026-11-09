Audi e H-FARM, oltre il traguardo: il futuro della mobilità passa dalle nuove generazioni

Ci sono luoghi nei quali il futuro sembra avere una consistenza diversa. Non è soltanto una promessa affidata alla tecnologia, ma qualcosa che prende forma attraverso le persone, le loro intuizioni e il desiderio di superare ciò che appare già definito. Nella campagna veneta, tra gli spazi contemporanei di H-FARM, questa aspirazione trova una dimensione concreta. È qui che Audi ha scelto di raccontare una storia che parte dall’automobile, attraversa la formazione e arriva a interrogarsi sul significato stesso del progresso.

L’occasione è stata “Oltre il traguardo”, l’appuntamento con cui la Casa dei quattro anelli ha concluso un percorso annuale di confronto con le nuove generazioni. Una serata nella quale il passato delle competizioni automobilistiche ha incontrato l’innovazione digitale, mentre il racconto delle imprese sportive si è intrecciato con quello di giovani chiamati a immaginare nuove esperienze di mobilità.

H-FARM, un luogo dove le idee imparano a diventare realtà

Per comprendere il significato dell’iniziativa bisogna conoscere il luogo che l’ha ospitata. H-FARM nasce nel 2005 con l’obiettivo di accompagnare le nuove generazioni nello sviluppo del proprio potenziale, promuovendo una cultura dell’innovazione capace di mettere in relazione formazione, impresa e trasformazione digitale.

Nel tempo, attorno a questa visione è cresciuto un ecosistema articolato, che comprende startup, consulenza digitale, educazione e ricerca, ampliandosi successivamente anche allo sport e alla salute. Un ambiente nel quale la conoscenza non rimane confinata nelle aule, ma incontra problemi concreti, progetti imprenditoriali e nuove opportunità.

La filosofia è quella di costruire comunità attraverso le persone, favorendo lo scambio tra competenze differenti. Un’impostazione che trova una naturale corrispondenza nella collaborazione con Audi, avviata nel 2017 e sviluppata attorno all’innovazione e alla formazione.

Il rapporto ha assunto progressivamente una dimensione più partecipativa. Non si tratta soltanto di avvicinare gli studenti al mondo dell’automobile, ma di coinvolgerli nella progettazione di servizi destinati ai clienti di domani, all’interno della strategia Audi 2030.

Il percorso ha attraversato tre momenti preparatori. FutureShots ha permesso di individuare i giovani talenti, mentre Future Lab ha coinvolto 40 ragazzi nella definizione di bisogni e opportunità. Da questo lavoro sono nati quattro brief, successivamente affrontati durante H-ACK, una maratona progettuale di dodici ore.

Audi

L’idea vincitrice si chiama Audi Advisor e propone di ripensare la scelta dell’automobile partendo dalla vita delle persone. Prima delle caratteristiche tecniche vengono le abitudini quotidiane, il tempo libero, i compagni di viaggio e il budget.

Il progetto prevede anche la possibilità di confrontarsi con proprietari Audi dalle esigenze simili, selezionati attraverso la rete dei concessionari. Una forma di consulenza basata sull’esperienza diretta, attualmente in valutazione per una possibile integrazione nell’ecosistema digitale del marchio.

Il talk Audi, quando la storia diventa una lezione sul futuro

La serata conclusiva, condotta dall’autore e presentatore Lorenzo Luporini, ha trasformato il concetto di traguardo in una riflessione più ampia. Raggiungere un obiettivo significa davvero aver concluso qualcosa, oppure rappresenta il momento in cui nasce una nuova responsabilità?

A introdurre questa prospettiva è stato Timm Barlet, Managing Director di Audi Italia, richiamando il significato di Vorsprung, l’avanguardia che accompagna da sempre l’identità del marchio.

“Per Audi ogni traguardo rappresenta l’inizio di una nuova sfida. È questo il significato più autentico di Vorsprung: non considerare mai un risultato come un punto di arrivo, ma come l’opportunità per guardare avanti. L’avanguardia evolve insieme alla società e alle persone. Per questo abbiamo scelto di ascoltare le nuove generazioni e di coinvolgerle direttamente nella progettazione, trasformando le loro idee in nuove prospettive per il Brand”.

Il ragionamento ha trovato un riferimento privilegiato nel motorsport, terreno sul quale Audi ha costruito una parte importante della propria identità. La competizione, in questa lettura, non è soltanto ricerca della vittoria: rappresenta un laboratorio nel quale i limiti tecnici obbligano a trovare soluzioni nuove. Una tradizione che nel 2026 ha conosciuto un ulteriore capitolo con l’ingresso del marchio in Formula 1.

A dare profondità storica a questa riflessione è stato Pablo Trincia, giornalista e podcaster, protagonista di un racconto dal vivo dedicato a Tazio Nuvolari. Il suo intervento ha riportato il pubblico al 1938, quando il pilota mantovano, dopo aver annunciato il ritiro dalle competizioni, accettò una nuova sfida al volante di un’Auto Union, conquistando il Gran Premio di Monza.

Non una semplice rievocazione sportiva, ma una vicenda nella quale esperienza e incertezza finiscono per convivere. Nuvolari, già protagonista di imprese straordinarie, si trovava nuovamente davanti alla necessità di misurarsi con qualcosa di diverso, di affidarsi al proprio talento senza poter contare sulle certezze costruite in precedenza.

La presenza di Auto Union rende il racconto particolarmente significativo per Audi. Il marchio tedesco ne raccoglie infatti l’eredità storica, rappresentata anche dai quattro anelli che identificavano l’unione dei costruttori sassoni.

Nella vicenda raccontata da Trincia, il traguardo non coincide soltanto con la bandiera a scacchi. Il momento decisivo viene prima, quando un campione deve scegliere se considerare conclusa la propria storia oppure accettare il rischio di scriverne un’altra pagina.

È una chiave narrativa che collega il coraggio individuale alla cultura dell’innovazione: in entrambi i casi, ciò che è stato raggiunto non garantisce automaticamente ciò che verrà.

Dalle imprese di ieri alle idee di domani

Il dialogo è proseguito con Giacomo Luppi, CEO e cofondatore di Chapeau Media, che ha portato sul palco il tema dell’imprenditorialità e del confronto tra generazioni. Anche nell’impresa, raggiungere un primo risultato significa spesso trovarsi davanti a interrogativi nuovi, che richiedono visione e capacità di rimettersi in discussione.

Rimane così un filo capace di unire mondi apparentemente lontani: il coraggio di Nuvolari, l’esperienza degli imprenditori, le intuizioni degli studenti e la ricerca tecnologica di Audi. Storie differenti, accomunate dalla consapevolezza che nessun risultato possa considerarsi definitivo.

Perché il futuro, prima ancora di essere progettato, richiede la disponibilità a immaginare qualcosa che ancora non esiste. Ed è forse questo il significato più profondo di andare oltre il traguardo.